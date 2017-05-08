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    • التحالف الديمقراطى للمحامين : مؤتمر صحفى اليوم وتدشين الحملة الإنتخابية يوم السبت

    May 8, 2017  

    (حريات)

    دعت اللجنة الاعلامية للتحالف الديمقراطى للمحامين لمؤتمر صحفى بخصوص الحملة الانتخابية لنقابة المحامين دورة 217 – 2021 وذلك بدار حزب الامة امدرمان اليوم الاثنين 8/5/2017 الساعة الواحدة ظهرا.

     و تمتد الدعوة لحضور وتغطية تدشين الحملة الانتخابية والبرنامج المصاحب والذى سيجرى ايضاً بدار حزب الامة يوم السبت 13 /5/2017من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الخامسة عصراً .

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