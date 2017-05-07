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    • التقرير العالمى للغذاء : (42%) من السودانيين يواجهون صعوبات فى تأمين احتياجاتهم

    May 7, 2017  

    (حريات)

    يعانى نحو (42%) من السودانيين صعوبات فى تأمين احتياجاتهم الغذائية ، ويصل أكثر من (3,5) مليون شخصا الى حال (الطوارئ) الغذائية ، أى حوالى (9%) من مجمل عدد سكان السودان ، بحسب ما كشف (التقرير العالمى لازمات الغذاء 2017).

    وتم اعداد التقرير بالتعاون بين منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) والصندوق العالمى للغذاء والاتحاد الاوروبى .

    وأوضح التقرير انه من بين (48) دولة تفتقر الى الامن الغذائى على نحو حاد ، هناك (14) دولة تشهد نزاعات ، معظمها فى الدول العربية . وتحتل ست دول عربية مواقع بارزة فى قائمة الجوع ، هى : اليمن , سوريا ، العراق ، السودان ، الصومال وجيبوتى ، تليها بدرجة أقل موريتانيا وليبيا .

    (المصدر أدناه):

    http://www.alhayat.com/Articles/21714679

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