الحركة الشعبية : نورا نوبيا إنطفأ وما زال وهجه باقيا

(حريات)

الحركة الشعبية : نورا نوبيا إنطفأ وما زال وهجه باقيا

غيب الموت جسد العالم المناضل الدكتور عبدالحليم صبار أمس بالمملكة المتحدة ولكنه ظل باقيا بأعماله العلمية وأوارقه المنشورة ومواقفه الجسورة عن قضية تأثيرات السدود على تاريخ السودان والنوبة العظيم، والراحل كان أحد كتاب هذا التاريخ يزود عنه بلسان فصيح وبنوبية رصينة تقول ” لا للسدود ، ولا لإغراق التاريخ”.

إن رحيل دكتور عبدالحليم صبار فاجعة أفقدت جماهير السودان أحد المنافحين عن مشروع السودان الجديد، فالراحل يعد من المؤمنين بوحدة قوى الهامش من حلفا الي نمولي ومن بورسودان الي الجنينة.

ومن الشيم الواضحة التي تعزي فيها الحركة الشعبية عموم النوبيين وأهل أشكيت خاصة إن الدكتور صبار كان مثقفا ملتصقا مع الجماهير ومنتميا لها، ويظهر ذلك في السنوات الأخيرة التي قضاها في لندن يوثق للغة النوبية ويسجلها كلمات ومقاطع حية في (SOAS) بجامعة لندن، ورغم الهم الأكاديمي الكبير الذي كان عليه الا إنه بشخصيته المتعددة تجده مشاركا في مظاهرة ضد الحرب في المنطقتين مرة وفي أخرى تطالب بإيقاف بناء السدود وعبر الندوات رفيعة المستوى التي كانت تعقد بفكرة منه وتضم البروفسور شارلي بونية البروفسور هيرمان بيل، حتى وصل به المقام الى وضع قضية السدود على طاولة مجلس اللوردات البريطاني.

تتقدم قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان للشعب السوداني عامة والمهمشين والمهددين بالغرق والإفقار عبر سدود الدمار بوجه الخصوص بأحر كلمات التعازي وإلى أسرته ورفاق دربه وأصدقائه في الرابطة النوبية بفقد المناضل دكتور صبار سائلين الله عز وجل أن يتقبله ويرحمه وانا لله وانا اليه راجعون.

مبارك أردول

المتحدث بإسم ملف السلام

الحركة الشعبية لتحرير السودان

3 مايو 2017م.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)