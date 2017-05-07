الحكومة الجديدة برئاسة بكري حسن صالح عمرها (35) شهرآ فقط ! فماذا ستنجز؟!!

بكري الصائغ

١-

***- الحكومة الجديدة القادمة التي ربما سيعلن عنها اليوم او بعد ايام برئاسة بكري حسن صالح ،هي حكومة قصيرة العمر وينتهي اجلها في ابريل عام ٢٠٢٠، ينتهي اجل حكومة بكري مع نهاية الولاية الثالثة لحكم الرئيس البشير وظهور نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة التي ستحكم السودان من ابريل عام ٢٠٢٠ وحتي ابريل ٢٠٢٠.

٢-

***- حكومة بكري القادمة عمرها خمسة وثلاثين شهرآ فقط -اي نحو ١٠٦٤ يومآ-.

٣-

***- الحكومة القادمة لا نتوقع منها اي انجازات او تحقيق نجاحات سياسية او اقتصادية، لخمسة اسباب نوردها في الاتي:

( أ ) –

***- رئيس الوزراء بكري حسن صالح ليس بالشخص القدير المحنك القادر علي حل مشاكل البلاد وكان سلبيآ للحد البعيد في مواجهة ازمات البلاد الطاحنة، وهذا ما لمسناه من مواقفه وتصرفاته خلال السبعة والعشرين عامآ الماضية والتي اتسمت بعدم المبالاة واتخاذ قرارات حاسمة تجاهها ، حيث شغل بكري مناصب دستورية كبيرة بدءآ من عضو في (المجلس العسكري العالي لثورة الانقاذ)، وتعيينه وقتها في (لجنة الامن) التابعة لمجلس الثورة، ثم وزيرآ للدفاع، واخيرآ نائب اول لرئيس الجمهورية، ماسمعنا او قرأنا في يوم من الايام خلال ال٢٧ عامآ الماضية ان بكري حسن صالح قد قدم للبلاد خدمة دخلت في ميزان حسناته، او قام بعمل سياسي او اقتصادي رفع من شأن البلاد!!

(ب)-

***- اشتهر بكري حسن صالح طوال مده ظهوره في الساحة السياسية باطلاق التوجيهات تلو التوجيهات الرسمية التي ماوجدت التنفيذ او من يهتم بها، توجيهات رئاسية كبيرة انتهي اجلها تمامآ بعد خروجها من لسانه!!، بكري بلا منازع هو من احتل المرتبة الاولي بين كل الدستوريين باصدار توجيهات لم تري النور ولا (اشتغل بها احد اي شغلة!!)

(ج)-

***- الحكومة المؤقتة الحالية الان والتي تحكم البلاد الي حين تسليم سلطاتها لبكري، هي من افشل الحكومات التي مرت علي السودان، لم نري منها اي انتاج او انجاز علي الاطلاق، فشلت فشل ذريع في حل كل قضايا البلاد المزمنة، هذه الوزارة المؤقتة ستقوم بتوريث حكومة بكري كل الملفات القديمة التي تحتوي علي مشاكل ومصائب السودان، ملفات اصلآ مافتحتها هذه الحكومة طوال مدة حكمها منذ عام ٢٠١٥، ولا تعرف مافيها!! وعلي حكومة بكري ان تحل هذه المشاكل خلال الخمسة وثلاثين شهرآ القادمة، واولها مشاكل:

١-ابيي،

٢-الفشقة،

٣-حلايب،

٤-الديون الخارجية،

٥-فتح ممرات لدخول مواد الاغاثة للمناطق المتضررة بالجوع والامراض،

٦- اتفاقية مياه النيل،

٧- ترسيم الحدود،

٨- فتح ملفات الفساد.

(د)-

***- الحكومة القادمة برئاسة بكري لا نتوقع منها اطلاقآ اي انجازات او تحقيق نجاحات سياسية او اقتصادية بسبب ان اغلب الوزراء فيها لم يتم تعيينهم علي اسس الكفاءة والخبرة والدراية بالعمل في جهاز الخدمة المدنية، وانما علي اساس (تقسيم الكعكة)!!، وبعض الوزراء الذين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني دخل في تشكيلة الحكومة عملآ بنظرية الحزب:(الولاء قبل الكفاءة) !!

٤-

***- “طالما كان لابد من اختيار رئيس وزراء بعد سبعة وعشرين عامآ من حكم الانقاذ”- ، كان من الواجب المفروض علي الرئيس عمر البشير ان يختار رئيس وزراء يتمتع بشخصية تجبر الجميع علي احترام كلمته وتنفيذ قراراته بلا ابطاء او تاخير، شخصية فذة مهابة عند الجميع شعب وحكومة واحزاب ومنظمات، شخصية صاحب (كاريزما) في الساحة المحلية والدولية، والا يكون رئيس وزراء من أهل الانقاذ او الجبهة الاسلامية، ف(حواء السودانية ولادة) وعندها ماشاء الله الملايين من ابناءها اصحاب الكفاءات والخبرة في البلاد ولكنهم لم يجدوا الفرص للبناء والتعمير والمشاركة في رخاء البلد، ولان المشكلة تكمن في ان عمر البشير لا يري

الا من هم حوله!!

***- لهذا السبب قال الحردلو: ملعون ابوكي بلد!!

***- ولهذا السبب ايضآ ٣٤ مليون سوداني قالوا بالصوت العالي: عايزين نهاجر ونسيب البلد الجمل بما حمل”!!

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