نظرية الاحتمالات

كمال كرار

يداهم موظفو بعض الهيئات دكاكين القطاعي،وهم يحملون(مكنات)الغرامات،بحجة التفتيش وما أدراك ما التفتيش،وفي نهاية المداهمة تدفع الجبايات قسراً 500 أو 1000 جنيه،حسب نوع تيم المداهمة.

وفي معظم الأحيان لا تعرف أسباب الغرامة،بسبب عدم وجود مخالفة من الأساس،ولكن خوف إغلاق الدكان،والجرجرة وراء النيابات الخاصة،تدفع أصحاب الدكاكين للدفع دون احتجاج يذكر.

القروش التي يدفعها هؤلاء تتعرض لعدة احتمالات،كما دلت على ذلك تقارير المراجع العام فيما يتعلق بالأموال العامة.

الاحتمال الأول أن تكون المكنة مضروبة والايصال نفسه مضروب،وبالتالي تذهب القروش لجيوب السدنة المداهمين،ويتفرق دمها بين القبائل،وقرش زائد جنيه يعمل عمارة في المنشية.

الإحتمال الثاني أن يكون التلاعب بالسيستم سيد الموقف،فيشطب الصفر الذي على يمين الايصال،وبالتالي يحصل السدنة علي تسعة أعشار المبلغ،ويتم توريد فقط 10% لخزينة الجهة التي يتبعون لها.

الإحتمال التالت أن يورد كل المبلغ للجهة التي فرضت الغرامة،ولكنه لا يصل للخزينة العامة بل يتوزع بين المدير العام العام والمدير المالي،أو يدخل في حساب خاص لزوم التجنيب ويصرف منه على الحوافز والمكافآت والنثريات..ومن تجنيب لي تجنيب تبني عمارة في القريقريب.

الإحتمال الرابع أن يتم توريد الغرامة التي أخذت بغير وجه حق من بائع صغير إلي وزارة المالية،فيخصص 70% منه للأمن والسلطات المختصة كما يقولون،و20% للقطاع السيادي وهو رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والبرلمان المضروب،وال10% الباقية ستضاف لبنود السفر والمؤتمرات لفائدة منسوبي الحزب الفاسد.

وعليه فإن الغرامات التي تؤخذ قسراً من الغلابة عن طريق التهديد والقلع تعود على الناس بالساحق والماحق بمبان من إيران أو مدافع من طاجكستان،والتنمية غائبة إلي حين إشعار آخر،والصحة والتعليم خارج إطار الإهتمام الحكومي.

وفيما يتعلق بالمال العام فإن احتمال أن ترجع الأموال المنهوبة للخزينة العامة يساوي صفر،لأن الفاسدين يشتغلون بنظرية المصالح المتقاطعة،وفي الغالب تحمي منظومة الفساد نفسها بالحصانات والتشريعات،ولا عزاء للبرلمانات..

يقول الفاسدون في غمرة سرقتهم للمال العام أن احتمال الإنتفاضة أيضاً يساوي صفر،قياساً على ترسانتهم العسكرية،وكان احتمال صنع طائرة يساوي صفر قبل 1903،فانظر إلي الاحتمال في الوقت الراهن،لتجد الطائرات بلا طيار،والتي تطير عن طريق الطاقة الشمسية،والتي تعبر حاجز الصوت،وبمثلما تتطور التكنولوجيا بفعل التراكم العلمي،تتطور مقاومة الناس بفعل تراكم الوعي،واحتمال كنس الإنقاذ يساوي 100% قياساً على جرائمها في حق الوطن والشعب.

دعهم يتصارعون حول الكراسي والمناصب،إلي أن تهدر حناجر الشعب الغاضب،وعلى نفسها جنت العقارب.ولو كانت شعبي أو وطني..أو لون زينب وشفق المغارب.

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