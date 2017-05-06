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    • السودان فى قائمة الدول الاقل حرية فى العالم

    May 6, 2017  

    (حريات)

    جاء السودان فى قائمة الدول الاقل حرية فى العالم ، بحسب تصنيف (Freedom House) – فريدوم هاوس ، بيت الحرية ، السنوى لعام 2017 .

    واوضح التصنيف الصادر أول أمس 4 مايو ان الدول الأقل حرية فى العالم ، هى على التوالى : كوريا الشمالية ، تركمانستان ، أوزبكستان ، القرم ، اريتريا ، كوبا ، غينيا الاستوائية ، اذربيجان ، ايران ، سوريا ، البحرين ، الصين ، قامبيا ، السودان ، طاجكستان ، السعودية .

    وبحسب التقرير فان من بين الدول والاراضى التى شملها التصنيف والبالغة (199) ، فان 61 بلدا (31%) صنفت حرة ، و(73) بلدا (36%) صنفت حرة جزئياً ، و(61) بلدا (33%) صنفت غير حرة .

    (مصدر التقرير أدناه):

    https://freedomhouse.org/report/table-country-scores-fotp-2017

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