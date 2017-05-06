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    • يكذبون حتى عن حلفائهم : قطر تنفي علاقتها بتمويل فيلم عن تاريخ السودان من بطولة أنجلينا جولي

    May 6, 2017  

    (حريات)

    نفت وزارة الثقافة القطرية تمويلها فيلماً عن التاريخ السوداني، يقوم ببطولته النجمان أنجلينا جولي وليوناردو دي كابريو.

    ونفت وزارة الثقافة والرياضة القطرية لـ(هافنقتون بوست عربي) علاقتها بفيلم (التاريخ يبدأ من هنا).

    وكانت وسائل إعلام سودانية نشرت خبراً منذ أيام عن إنتاج الفيلم المزعوم، ونقلت عنها وسائل اعلام عربية.

    وادعت مواقع أن الحكومة القطرية تموله، فيما قالت أخرى أن شبكة “مرسال” القطرية هي المنتجة له.

    وبمراجعة مصدر الخبر الأصلي تبين أنه منشور منذ 1 أبريل ، بموقع Allafrica . ويبدو انه نقلا عن مصادر حكومية سودانية.

    وكانت الصفحة الرسمية لمؤسسة الدوحة للأفلام على تويتر – منظمة دولية في قطر تعنى بتمويل الأفلام وتنظيم مهرجان الدوحة السينمائي الدولي- نفت تمويلها الفيلم المذكور أو الاشتراك فيه.

    أما ما يتعلق بشبكة “مرسال” القطرية، التي زُعم أنها مسؤولة عن إنتاج الفيلم، فهي مجرد شبكة شبابية مهتمة بأخبار قطر المحلية .

    (المصدر أدناه):

    http://www.huffpostarabi.com/2017/05/03/story_n_16406586.html

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “يكذبون حتى عن حلفائهم : قطر تنفي علاقتها بتمويل فيلم عن تاريخ السودان من بطولة أنجلينا جولي”

    1. (جمهورية مصر والسودان الاتحادية في May 6th, 2017 3:45 pm

      يكذبون كما يتنفسون هو نظام حكم الاخوان في السودان

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