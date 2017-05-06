إضراب أطباء مستشفى الجنينة بعد اعتداء وتهديد بالسلاح من مرافقي مريض

(آخرلحظة)

قالت لجنة أطباء السودان إن مرافقين لمريض اعتدوا على الأطباء المناوبين والمدير الطبي بمستشفى الجنينة بإشهار السلاح الناري، وتهديد جميع المتواجدين في المشفى، وأشارت اللجنة، إلى أن الأطباء قرروا الدخول في إضراب اعتباراً من أمس الأول نسبة لتكرار حوادث الاعتداء عليهم، وقالت لجنة الأطباء في بيان “في استمرارا لمسلسل الفوضى و الإنهيار الصحي بالبلاد، اعتدت مجموعة من المرافقين على الأطباء المناوبين والمدير الطبي بمستشفى الجنينة بغرب دارفور”، وأوضح البيان، أنه بحسب إفادة الأطباء بالمستشفى فإن المرافقين نقلوا مريضاً في حالة حرجة إثر حادث سير في ظل الإهمال الذي يشهده المستشفى، ثارت ثائرة المرافقين مما أدى إلى اعتدائهم على الفريق الطبي المناوب بالمستشفى وإشهار السلاح الناري وتهديد جميع من كانوا بالمستشفى في غياب تام لأمن المستشفى”، وقال البيان، إن مستشفى الجنينة شهد عدة إضرابات عن العمل نتيجة الاعتداءات في الأشهر الماضية، وقد توصلت اللجنة الفرعية بالمستشفى لإتفاق أخير مع سلطات الولاية يقضي بتوفير معينات العمل اللازمة والضرورية، وتفعيل الحراسة بالمستشفى، وتابع البيان “ما حدث يعد نكوصاً واضحاً من إدارة المستشفى ووزارة الصحة عن الاتفاق المبرم”، وأضاف “نسبة لهذه التداعيات المتكررة وبعد إجتماع الجمعية العمومية لأطباء مستشفى الجنينة، فقد تقرر دخول الأطباء في إضراب عن الحالات الباردة ابتداءً من أمس الأول، ورفع مذكرة للجهات المسؤولة تطالب بتوفير الاحتياجات الاساسية بالمستشفى وتوفير حماية كافية لفريق العمل”.

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