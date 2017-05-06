خيانة ( على الحاج ) و أقزام الشعبى !!

زهير السراج

* لم يكن غريبا أن يخون (على الحاج) ومن معه من أقزام المؤتمر الشعبى، شيخهم الترابى ويبصقوا على وصيته لهم بالتمسك بالحريات وتقليص سلطات الامن، فى مقابل مشاركة هزيلة فى الحكومة، فلقد خانوا الشعب والوطن من قبل، ومن يخن الشعب والوطن، يسهل عليه ان يغص فى حوض الخيانة حتى قمة رأسه فى أى زمان ومكان ولأتفه الأساب، لذلك لم يكن غريبا أن يخن على الحاج وأقزامه وصية شيخهم ويدوسونها بأرجلهم ويبصقون عليها، ويشاركون بلا حياء ولا خجل فى الحكومة، من اجل سلطة زائلة ومال حرام!!

* لقد تنبأت عند وفاة الدكتور الترابى بموت الحوار، وموت حزب المؤتمر الشعبى نفسه، بل وكنت واثقا من ذلك، وكتبت مقالا بتاريخ ( 16 مارس، 2016 ) تحت عنوان (نعوش فى الطريق)، تحدثت فيه عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني آنذاك، وتضارب الاقوال حول التأجيل واسباب التأجيل، ووجود خلافات حول بعض الموضوعات..إلخ!!

* وقلت ان هذا التأجيل وغيره من الأحداث التي شهدتها الساحة السياسية في الأيام القليلة التي تلت وفاة الترابي، عرّاب الحوار ومبتدع عناوينه ومحتوياته وتوصياته، ينبئ أن الحوار قد مات بموت صاحبه، أو في طريقه إلى الموت، على أحسن تقدير!!

* من تلك الاحداث، الاشتباك الذى وقع في ندوة عن (مستقبل السودان والحوار الوطني) نظمتها الدائرة السياسية بأمانة الشباب في المؤتمر الوطني بقاعة الشهيد الزبير وشهدت مواجهات وملاسنات بين منسوبي حزبي “الشعبي والوطني”، واتهامات من القيادى بحزب المؤتمر الشعبي (الناجي عبدالله) بأن الرئيس البشير لم يحضر تشييع الترابي، وسافر الى إندونيسيا لحضور مؤتمر إسلامي هناك بقرار من المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني، ورد عليه (حامد ممتاز) الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني بأن الاتهام غير صحيح، وحدثت مشادات بين أنصار الطرفين كادت تتحول الى اشتباكات بالأيدي لولا تدخل سكرتارية الندوة وتهدئة الأوضاع وإخراج المتشددين من القاعة!!

* وقبل ذلك بيوم، وخلال مخاطبته لحفل افتتاح طريق النيل الغربي (المتمة – أم درمان)، عاد الدكتور نافع (بعد عشرة أيام فقط من وفاة الترابي)، لممارسة هوايته المحببة في توجيه الاتهامات وصب اللعنات على رؤوس الآخرين، (وكان قد سكت عن ذلك فترة من الزمن بعد أن أمسك الترابي بزمام المبادرة في الفترة الأخيرة)، ووصف المعارضة بأنها معارضة الغرف المظلمة (وهو يقصد المشاركين في مؤتمر الحوار وعلى رأسهم حزب المؤتمر الشعبي، قائلاً بأن سهامهم قد طاشت، وفألهم قد خاب (ويقصد بذلك وفاة الترابي الذي كان وراء إبعاد بعض النافذين ومنهم الدكتور نافع من مناصبهم القيادية في الدولة والحزب، كشرط للتفاهم مع البشير)!!

* كما تنبأت، خاصة مع بروز خلافات كبيرة فى الرأى بين شيوخ وشباب حزب المؤتمر الشعبى حول الحوار مع المؤتمر الوطنى والمشاركة فى الحكومة، بحدوث انشقاق داخل الشعبى، وموت الحوار الوطنى بموت الترابى، وقلت تحديدا، ” إن الحوار الوطني في طريقه للحاق بصاحبه، إن لم يكن حمله معه في نفس النعش، ومعه حزب المؤتمر الشعبي نفسه”.

* وها هو الحوار يمت، ويتمخض حزب المؤتمر الشعبى فيلد أقزاما، يخونون شيخهم ويبصقون على وصيته، ويتحولون الى عبيد فى بلاط المؤتمر الوطنى بلا مقابل ، وتذهب الحريات ادراج الرياح، ويبقى جهاز الأمن مالكا لكل شئ، خانقا للرقاب، وجاثما على صدر الشعب يفعل ما يريد، بينما يُصرِّح على الحاج بأن (الحريات كويسة)، وهو يتجشأ مع اقزامه (مريسة) السُلطة!!

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