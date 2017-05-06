غندور وقومِه (والجارة اللدودة)..!

عثمان شبونة

* علينا ألا نبتلع طُعم (الإخوان الإرهابيين) في السودان أو غيره؛ بالإنجرار وراء ما يخدم مصالحهم الضيقة وليس مصالح الشعب.. ثمّ.. علاقات جماعة السودان الحاكمة مع بعض الدول أو الدويلات (باسم المصالح) تستوجب الحذر من أهدافها.. ولا هدف لهذه الجماعة الإخوانية سوى أن يحكموا وينهبوا ويفسدوا في الأرض.. ومن أقل موجبات الحذر عدم (التهليل) والتأييد لسلطة الإخوان السودانية التي صنعت كل هذا الواقع المأزوم مع العرب والعجم لزمان طويل.. ثم تريد أن تتحلل من جرائمها في حق الوطن وحصاره؛ بخلق حالة من الجذب الجماهيري بالكلام الذي في ظاهره البطولة؛ إضافة إلى أنه يصدر من أشخاص عرف نظامهم بالكذب المقيت؛ والكذب عندهم بمثابة (عقيدة)..!

* وزير خارجية النظام السوداني إبراهيم غندور قال إنهم سيتعاملون بالمثل في ما يتعلق بحظر دخول المواطنين السودانيين لمصر أو فرض غرامات عليهم.. أي أن ما تفعله القاهرة من منع وتضييق على السودانيين ستمارسه الخرطوم.

* حالة غندور وحكومته مع مصر تذكرنا بالمَثل البلدي الساخر (العشر قام ليهو شوك!) ونبات العشر (بضم العين) معروف خِلوَّهُ من الأشواك.. المهم أن المَثل يفيد بحالة الجبن التي تعقبها شجاعة فجائية وغالباً مصطنعة (في حالة غندور وحكومته) تجاه الجارة اللدودة مصر..!

* قال حسان بن ثابت: (لا بأس بالقومِ من طولٍ ومن قصرِ.. جسمُ البغالِ وأحلامُ العصافيرِ).. وقلنا مراراً إن قوم غندور لن يأتي من جانبهم نصر أو خير للسودان؛ وفوق انهزامهم من الواقع البئيس الذي صنعوه للشعب السوداني يصرون بشدة على خداعه.. فقضيتنا الأساسية مع مصر هي إحتلال أرضنا التي فرّط فيها الفصيل الإرهابي الحاكم للسودان.. وقضيتنا الأساسية مع سلطة غندور هي احتلالها للسودان..!

* أما مادون ذلك فلن يشفع لغندور ودكتاتوره في القصر بالعثور على مؤيدين أحرار لسياساتهم (الاستهبالية) تجاه مصر وغيرها؛ لكنهم لن يعدموا مؤيدين من طينتهم..! ثم متى يدرك البعض أن الشعب يدافع عن كرامته ضد مصر بلا توجيهات أو (تهييجات) من سلطة اللصوص..!

* غندور تكلّم (تلميحاً) في الأسبوع الفائت؛ كلاماً يفيد بجُبنِه وانفصاميته أكثر مما يفيد بدبلوماسيته؛ قال: (إن هناك عقارب كثيرة خرجت من جحورها؛ بعضهم سودانيين وبعضهم جيران يريدون عرقلة تطور علاقة السودان مع أمريكا).

* يتحدث غندور وقومه باحتفائية عن تطور علاقاتهم مع أمريكا؛ وكأنهم أبرياء من تخريب هذه العلاقات مع أمريكا وغيرها؛ في أوج البلاهة السياسية التي كانت تمارسها شرذمتهم الإرهابية.

* في نهاية التصريح رجع المذكور لخيبته المؤصلة؛ فقال: (نحن لا نريد أن نصل مع مصر إلى ما وصلنا إليه عقب محاولة إغتيال الرئيس السابق حسني مبارك).

* أيها الخائبون على امتداد دولة الاستبداد: لا تحمِّلوا الشعب ثمن جرائمكم؛ ثم تلهونه عن هذه الجرائم بكثافة الأكاذيب والجلبة الأمنية الفارغة وسقط القول..! علاقات نظامكم مع مصر سواء وصلت لطريق مسدود أو صارت سمن على عسل لا تهمنا.. لكن يهمنا شعبنا المحتل.. وأنتم استسهلتم احتلال السودان ونهبه وتقزيم سمعته بين الأمم.. بينما تتهيبون مصر مهما ارتفعت حناجركم تجاهها؛ فلستم الرجال الذين يتصدون للمحتل المصري بالقوة (مثلما فعل في حلايب) لأن حدود جهادكم المزعوم لا تتجاوز حدود الوطن.. لكنكم قادرون على التصدي للمصريين بالتصريحات حول (المعاملة بالمِثل)..!

أعوذ بالله

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