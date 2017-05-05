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    • ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بالسرطان في البلاد بنسب أكبر من المعدل العالمي!

    May 5, 2017  

    (صحف – حريات)

    كشف د. أحمد الشيخ ، منسق مستشفى علاج سرطان الأطفال – 7979- عن ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الأطفال بنسب متضاعفة عن المعدل العالمي.

    وأكد خلال تدشين أعمال بناء المستشفى زيادة أعداد الأطفال المصابين بالمرض في البلاد. ودعا الخيرين للمساهمة في تقديم الدعم للمستشفى وتزويده بالأجهزة والمعدات.

    وفي السياق كشف اللواء ركن طبيب عادل المبارك ، اختصاصي طب الأسنان بالسلاح الطبي ، عن زيادة الإصابة بمرض سرطان الفم .

    وقال في تصريحات صحيفة  ان سرطان الفم يمثل (3 بالمائة) من مجموع السرطانات، في جميع الفئات العمرية، منوهاً إلى ضرورة معالجة أمراض اللثة والفم في مرحلتها الأولى.

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