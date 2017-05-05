ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بالسرطان في البلاد بنسب أكبر من المعدل العالمي!

-
أحدث الأعمدة
-
النخبة السودانية والولع باستدعاء الدور الأجنبي من الفيفا إلى إيقاد، وطن تحت رحمة التدخلات خالد التيجاني
-
نجح جهاز الامن في صد حركة العدل والمساواة بامدرمان، فعزل البشير صلاح قوش!! بكري الصايغ
-
بين ( شهادة) الهندي عزالدين ( لله) و ( زفرات) الطيب مصطفى ( الحرى) عثمان محمد حسن
-
حكومة توم ومعارضة جيري الطيب محمد جاده
-
نصوص بسيطة في يوم حرية الصحافة..! عثمان شبونة
-
شهادات تعذيب الطلاب في السودان 6 هلال زاهر الساداتي
-
مهنة المخاطر كمال كرار
-
مهنة الضمير عمر الدقير
-
-
أحدث المقالات
-
قناة المقرن.. (خازوق) طويل عريض في (أسفل) المشروع الحضاري مصطفى عمر
-
البروفسور الطيب زين العابدين: الخيار الصعب ما بين الوطن والتنظيم الريح عبد القادر محمد عثمان
-
هل الحل في الوصايه الدوليه ؟ محمد الحسن محمد عثمان
-
حرية وسائل الإعلام من أجل ضمان الشفافية وسيادة القانون حماد وأدي سند الكرتى
-
السودان وضرورة الحذر من اجندة الاخوان المسلمين واعاناتهم الملغومة محمد فضل علي
-
وجهة نظر واقع معاش مؤلم سيد عبد القادر قنات
-
توثيق انتفاضة سبتمبر ٢٠١٣ سعد عثمان مدنى
-
دعونا نعترف بأننا قد فشلنا في إدارة الوطن سياسياً واقتصاديا بروفيسور مهدي أمين التوم
-
سوق الاطباء بلا حدود (سوق المُجَدَمِين ) وجدل غياب الدولة ! عبد العزيز التوم ابراهيم/ المحامي
-
بالاستعداد وحده يمكننا الاستفادة من الفرص و هزيمة النظام … مصطفى عمر
-
ملعون أبوك يا حزب د.صديق تاور كافى
-
في وداع أحمد التني عوض الحسن
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان أفراح
-
أحدث ما نشر
-
هيومن رايتس ووتش تدعو لربط رفع العقوبات بتحسن سجل حقوق الإنسان بالسودان
-
كيف ستنهار الحضارة الغربية وبماذا يخبرنا التاريخ عن ذلك؟
-
انفجار الصراع بين العسكرة والشمولية بكرة القدم
-
اغتصاب وقتل الطفلة / فادنا آدم بصورة مروعة
-
جدل الديمقراطيَّة والعلمانيَّة
-
صادق جلال العظم : الاستشراق، الاستشراق المعكوس وسياسة المثقف
-
جدل الاستشراق بين إدوارد سعيد وصادق جلال العظم
-
8 من أعظم الخطابات السياسية في التاريخ الحديث وأكثرها تأثيرًا
-
فيديو يوثق وحشية القوات الحكومية السودانية فى حرب اليمن
-
(حريات) تنشر ترجمة لكامل الملخص التنفيذى لتقرير منظمة كفاية الامريكية المهم : دولة السودان العميقة
-
الســـودان (ســابـــع) أســـوأ دولـــة بالعــالــم في حــريــة الصــــحافــــة
-
ليلة أن انقلب اليمين على العولمة
-
تقرير مهم لمنظمة كفاية الامريكية : دولة السودان العميقة
-
بالصور ، دولة المشروع الحضارى : المرضى فى العراء
-
احمد الملك : حين رأيتُ نُورا في المرة الأولى!
-
من التفكيك إلى التأويل .. كتاب جديد لعبد المنعم عجب الفيا
-
أشقاء عمر البشير وشركاؤهم يؤسسون مصنعا فى الشارقة بـ(15) مليون دولار
-
فى الذكرى العاشرة ، (حريات) تنشر نص إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
-
أمين محمد إبراهيم : التحالف القضائي للحصانة المطلقة والنجاة من العقاب !!
-
هاشم صالح : إما الإسلام المتصالح مع الحداثة والعصر، وإما الإسلام المعادي لهما
-
آخر مستجدات التنكيل بالاطباء
-
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً : التأمين الصحي وتسليع صحة المواطن(ة)
-
خبراء يوضحون مغزى التعديلات الاخيرة
-
حوار مع يونس قنديل : التطرف والكراهية يضعان العالم على حافة الانتحار التاريخي
-
ضحايا التعذيب في السودان بواسطة جهاز الأمن والمخابرات السوداني
-
عرمان يدعو لحملة واسعة تطالب بتمديد العقوبات على النظام
-
مؤسسة دولية مرموقة توثق وجود أسلحة ايرانية ثقيلة لدى القوات الحكومية بالنيل الازرق
-
عبد العزيز بركة ساكن يفوز بجائزة عالمية
-
مزيد من التفاصيل حول انفجار شقة اركويت
-
قصيدة (وجعة قلم) للشاعر / أمين صديق
-
المسئولية التاريخية لراشد الغنوشي تجاه المراجعات المنتظرة من جماعة الإخوان المسلمين ؟
-
مهدي زين : رسالتي للرئيس الخائر الخائن
-
بارقامهم ، نسبة التضخم تصل إلى ( 34% )
-
بالأرقام ، (الصليبيون) يصرفون على السودانيين أكثر من الدولة الرسالية
-
ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بالسرطان في البلاد بنسب أكبر من المعدل العالمي!
May 5, 2017
(صحف – حريات)
كشف د. أحمد الشيخ ، منسق مستشفى علاج سرطان الأطفال – 7979- عن ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الأطفال بنسب متضاعفة عن المعدل العالمي.
وأكد خلال تدشين أعمال بناء المستشفى زيادة أعداد الأطفال المصابين بالمرض في البلاد. ودعا الخيرين للمساهمة في تقديم الدعم للمستشفى وتزويده بالأجهزة والمعدات.
وفي السياق كشف اللواء ركن طبيب عادل المبارك ، اختصاصي طب الأسنان بالسلاح الطبي ، عن زيادة الإصابة بمرض سرطان الفم .
وقال في تصريحات صحيفة ان سرطان الفم يمثل (3 بالمائة) من مجموع السرطانات، في جميع الفئات العمرية، منوهاً إلى ضرورة معالجة أمراض اللثة والفم في مرحلتها الأولى.
التعليقات( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)
لا تتردد في ترك التعليق...
حملات حريات
توقيعات للمطالبة بتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية حول استخدام الاسلحة الكيميائية
دعوة للتوقيع على عريضة لانقاذ حياة الطالب / محمد حسب الله بقارى
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
عريضة لمجلس الأمن الدولى تدعو لتغيير ثابو مبيكى
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
بعد ترحيل (26) سودانياً ، عريضة تطالب النرويج بايقاف تعاونها مع النظام الدكتاتوري في السودان
(حريات) تناشد سلطات المملكة السعودية اطلاق سراح الاستاذ / وليد الحسين
حملة ارفعوا ايديكم عن طلاب دارفور : دعوة لوقف التعذيب والاختفاء القسري والقتل علي الهوية
حملة ارحل .. لا للتمديد لعمر الفساد والاستبداد
حملات سابقة
-
كاريكاتير
فيديو حريات
- تابعوا صفحـــتنا
علي الفيس بوك
الصفحة الرسمية لصحيفة حريات علي الفيس بوك
اخر أخبار السودان
عـلــــــى تويــــــــــتر
Tweets about "#darfur OR #sudan OR #southsudan OR #sudanrevolts"
تابع حريات على
مواقع صديقة
-
أحدث الأعمدة
-
النخبة السودانية والولع باستدعاء الدور الأجنبي من الفيفا إلى إيقاد، وطن تحت رحمة التدخلات ... خالد التيجاني النور
-
نجح جهاز الامن في صد حركة العدل والمساواة بامدرمان، فعزل البشير صلاح قوش!! ... بكري الصايغ
-
بين ( شهادة) الهندي عزالدين ( لله) و ( زفرات) الطيب مصطفى ( الحرى) ... عثمان محمد حسن
-
حكومة توم ومعارضة جيري ... الطيب محمد جاده
-
نصوص بسيطة في يوم حرية الصحافة..! ... عثمان شبونة
-
شهادات تعذيب الطلاب في السودان 6 ... هلال زاهر الساداتي
-
مهنة المخاطر ... كمال كرار
-
مهنة الضمير ... عمر الدقير
-
-
أحدث المقالات
-
قناة المقرن.. (خازوق) طويل عريض في (أسفل) المشروع الحضاري ... مصطفى عمر
-
البروفسور الطيب زين العابدين: الخيار الصعب ما بين الوطن والتنظيم ... الريح عبد القادر محمد عثمان
-
هل الحل في الوصايه الدوليه ؟ ... محمد الحسن محمد عثمان
-
حرية وسائل الإعلام من أجل ضمان الشفافية وسيادة القانون ... حماد وأدي سند الكرتى
-
السودان وضرورة الحذر من اجندة الاخوان المسلمين واعاناتهم الملغومة ... محمد فضل علي
-
وجهة نظر واقع معاش مؤلم ... سيد عبد القادر قنات
-
توثيق انتفاضة سبتمبر ٢٠١٣ ... سعد عثمان مدنى
-
دعونا نعترف بأننا قد فشلنا في إدارة الوطن سياسياً واقتصاديا ... بروفيسور مهدي أمين التوم
-
سوق الاطباء بلا حدود (سوق المُجَدَمِين ) وجدل غياب الدولة ! ... عبد العزيز التوم ابراهيم/ المحامي
-
بالاستعداد وحده يمكننا الاستفادة من الفرص و هزيمة النظام … ... مصطفى عمر
-
ملعون أبوك يا حزب ... د.صديق تاور كافى
-
في وداع أحمد التني ... عوض الحسن
-
-
أحدث الحوارات
-
اخر الإجتماعياتأحزان أفراح
-
أحدث ما نشر
-
في إنتظار 2020 محاولة للقراءة في ذهن المؤتمر الوطني
-
النص الكامل لمقال د. النور حمد : تشريح بنية العقل الرعوي
-
قراءة العصيان من خلال عقل السلطة
-
كاريكاتير للفنان عمر دفع الله
-
الهبوط والترقي في فهم الخطاب القرآني
-
الحريم في المجال العام .. سامي عبد العال
-
نوال السعداوي : وتسعد المرأة بعقلها المبدع؟
-
فشلنا في تربية الذكور والاناث
-
دراسة نقدية لمسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب
-
ست بعورة
-
حقوق النساء بين الموروث والنص الديني والسيطرة الذكورية
-
الموقف في شمال السودان من تطورات الاوضاع في الجنوب
-
( الفكاهة مابين التنميط والترويح)
-
حملة ( لنجعل من مذبحة اطفال هيبان فداءاً لوقف القصف الجوي )
-
ثلاث منظمات حقوقية مرموقة تدشن حملة فى تويتر
-
هل يخطط نظام البشير لاستجلاب دواعش الى الخرطوم ؟
-
الرجل الوطواط يفاجيء الإسلام ودارفور
-
رحل الترابي.. وعجلة الهوس الديني ما زالت تدور!!
-
أفكار ومقترحات لحملة وطنية عالمية لمواجهة المرحلة الجديدة للإبادة الجماعية
-
الأزمة السودانية (الحوار بالتقسيط) !
-
داعشيات … امال قرامى
-
فى الدعوة إلى المراجعات …آمال قرامي
-
التعاطى الاعلامى (الذكورى) مع الارهاب …. امال قرامى
-
عبد الكريم الكابلي قمة من قمم السودان السامقة في الفن
-
(دناءة نافع).. هباء الحوار.. ومضحكاته المريرة..!
-
وانتم أكبر سافوتة فى اذن شعبنا !!
-
السودان ـ موجة اعتقالات في صفوف المعارضة
-
لا حل سوى اسقاطه ، عمر البشير يعلن رفضه لقرار مجلس السلم والأمن الافريقى
-
للحالمين والجراقيس ..لا أحد يستطيع عزل القائد عبدالعزيز الحلو
-
يعني أيه؟
-
كلير كارليسل : الفلسفة لعامّة الناس.. عن القيمة اليومية للفلسفة
-
حكومة البشير الجديدة مجرد بيضة ديك
-