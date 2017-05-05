ماكرون يتفوق على لوبان في المناظرة التلفزيونية

(وكالات)

أظهر استطلاع فوري للرأي أن المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون كان أكثر إقناعاً من منافسته زعيمة “الجبهة الوطنية”مارين لوبان في هذه المناظرة التي جرت قبل أيام قليلة من موعد جولة الانتخابات الحاسمة في دورتها الثانية يوم الاحد المقبل في السابع من أيار الجاري.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد أبحاث إيلاب بتكليف من قناة TV BFMTV، فإن مؤسس حركة “إلى الأمام” إيمانويل ماكرون تقدم أشواطا خلال المناظرة التلفزيونية مع منافسته زعيمة حزب “الجبهة الوطنية” مارين لوبان قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا.

واشار الاستطلاع، فإن 63% من المشاهدين اعطوا الأفضلية لماكرون خلال المناظرة التلفزيونية، فيما رأى 34% منهم أن لوبان تفوقت على منافسها. و 3% لم يقرروا بشأن هذه المسألة. وشملت الدراسة 1314 مشاركا، تم اختيارهم على أساس العينة.

كما فاز ماكرون في استطلاع على الموقع الإلكتروني لصحيفة فيغارو بمشاركة 24300 ناخبا بنسبة 64% ، مقابل 36% لمنافسته لوبان .

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