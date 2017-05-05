السودان وضرورة الحذر من اجندة الاخوان المسلمين واعاناتهم الملغومة

محمد فضل علي .. كندا

ربنا يستر علي البلد والناس من الاجندة الغامضة والخبيثة التي تتسلل الي السودان في هذه الايام علي طريقة كلمة حق يراد بها باطل واعانات ومنح ومقترحات مشاريع واستثمار اقتصادي بينما هي تهدف الي جرنا الي تكتلات واحلاف ليست برئية تهدف في الاصل الي تحويل السودان الي مسرح لصراعات عقائدية وايديولوجية وتصفية حسابات تقود مستقبلا الي صنع نوع من الفوضي وواقع مشابه لما يجري في ليبيا باعتبارها النموذج الاقرب لمقارنته بما يجري في السودان واحتمالات الموقف فيه.

المتبقي من السودان الراهن لن يتحمل اي مغامرات تدفع به الي الدخول في عمليات غير محسوبة تحت اي مبرر او مسمي خاصة الشق المتعلق منها بالعقيدة رفضا للوصاية من تنظيمات من صنع بشر وليسوا ملائكة مكرمين علي الناس في اقليم ومنطقة تعاني من فوضي وحالة انفلات وانهيارات اقتصادية غير مسبوقة.

نتمني الحذر والواقعية في تحليل الامور وعدم الاندفاع وراء العواطف والتصرف بطريقة قد تجعل من السودان امتداد للمقابر الجماعية التي حلت محل بلاد ودول وكيانات قومية حتي لايندم الناس في ساعة لن يجدي فيها الندم.

نعم للتعاون الغير مشروط والغير مصحوب باجندة غامضة وملغومة مع امم وشعوب العالم من عرب ومن عجم.

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