حرية وسائل الإعلام من أجل ضمان الشفافية وسيادة القانون

حماد وأدي سند الكرتى

يصادف اليود الثالث من مايوا من كل عام، كيوم عالمي لحرية الصحافة وبهذه المناسبة يطالب الأمين العام للأمم المتحدة السيّد- أنطونيوا، بضرورة حرية الصحافة والعمل على وضع حد لأعمال العنف والقمع التي يتعرض لها الصحفيون في جميع أنحاء العالم. ليس فقط الصحفيون بل أولئك الذين يعملون في جميع وسائل الإعلام، المقروءة منها والمكتوبة والمرئية، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وعندما يحتفل العالم بهذا اليوم، إنما يؤكد على ضرورة الاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة، والدفاع عن حرية الصحافة، العمل على تقييم حال حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، وعدم نسيان أولئك الشجعان الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل فضح المجرمين والعمل على توفير المعلومات الصحيحة لعامة الناس.

وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الأراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية لذا فإنّ الحق في التعبير حق أساسي لكل إنسان وذلك من أجل الوصول إلى المعلومات الدقيقة بشتى الطرق القانونية، ومن أجل جعل ذلك ممكنا كان لابدّ من فرض سيادة القانون والذي بدوره يمنع الفساد ويعمل على فرض إرادة المبادئ الأساسية للحكم الرشيد والمسألة والشفافية.

إنّ حرية وسائل الإعلام المتعدد يعمل على تعزيز المشاركة في الخطاب السياسي بالطرق المشروعة والتي تحافظ على مسألة الأمن والسلام على المستوى الوطني والدولي على السواء. كما أنّ حرية الصحافة تعمل على ضمان فرض سيادة القانون والمسألة والشفافية والنزاهة، فضلا عن مكافحة الفساد والفقر.

للمزيد من التفاصيل والمعلومات القيمة يرجى مراجعة المواضيع الأتيّة:

– أهمية الوصول إلى المعلومات ووسائل الإعلام المستقلة لتحقيق التنمية

– الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالإنترنت وحرية التعبير

– المذكرة التفاهمية المتعلقة بحرية الصحافة

– الدراسة المتعلقة بحرية الاتصال وحرية التعبير – تغيير البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة للإنترنت

– جائزة منظمة اليونسكو العالمية المتعلقة بحرية الصحافة

– تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

– إدانة العنف ضد الصحافيين – منظمة اليونيسكو

– الإعلام العالمي لحقوق الإنسان 1948م

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

– لجنة الأمم المتحدة للإعلام

– المنهج النموذجي لتدريس الصحافة

– احترام حرية التعبير واحترام العقائد والقيم المجدية والرموز الدينية والثقافية

– العلاقات مع وسائل الإعلام

– تعزيز استقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية

– تطوير الإعلام في الدول العربية – الاحتياجات والأوليات

حماد وأدي سند الكرتى

محامي وباحث قانوني

[email protected]

http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)