مباحثات مع قطر حول (12) طائرة حربية

(حريات)

كشفت مجلة تاكتيكال ريبورت الاستخبارية ان النظام السودانى يبحث مع قطر تزويده بـ( 12) طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000-5 الفرنسية.

وأوضحت المجلة إن وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع (خالد العطية) استقبل وزير دفاع النظام السودانى عوض ابنعوف في 30 أبريل بالدوحة بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق أول ركن (غانم بن شاهين الغانم). وأضافت ان عوض ابنعوف بحث مع العطية إمكانية الحصول على 12 طائرة مقاتلة من طراز ميراج 2000-5 الموجودة في الخدمة لدى القوات الجوية القطرية ، وان المحادثات حول الموضوع بين الجانبين تجرى منذ أكثر من شهرين.

وأضافت أن المناقشات حول الاتفاق تجري على ما وصفتها بـ(نار هادئة بين وزارتى الدفاع فى البلدين).

وقالت مصادر مقربة من الملف إن أمير قطر الشيخ (تميم بن حمد آل ثاني) وافق من حيث المبدأ على بيع مقاتلات ميراج إلى السودان ، غير أن وزارة الدفاع القطرية لا تزال بحاجة إلى تسوية بعض الأمور من أجل وضع الصيغة النهائية للاتفاق ، من بينها الحصول على موافقة شركة داسو (المصنعة للمقاتلة) على الصفقة وكيفية تزويد الخطوط الجوية السودانية بقطع غيار وصيانة مقاتلات الميراج.

وتشير (حريات) الى ان تقارير منظمات دولية مرموقة – من بينها تقارير الأمين العام للامم المتحدة – وثقت استهداف الطيران الحكومى السودانى للمدنيين والمنشآت المدنية بصورة ممنهجة ، بما فى ذلك استهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمزارع ، الامر الذى يجعل قطر فى حال تزويدها للحكومة السودانية بالطائرات المقاتلة متورطة فى جرائم حربها وجرائمها ضد الانسانية .

(مصدر التقرير أدناه):

http://www.tacticalreport.com/view_news/Qatar-Sudan-and-Mirage-2000-5s/5358

http://thenewkhalij.org/ar/node/66805

http://www.hurriyatsudan.com/?p=222432

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