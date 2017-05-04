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    • القناة الرابعة البريطانية تنشر تقريرا حول د. مضوى ابراهيم

    May 4, 2017  

    (حريات)

    القناة الرابعة البريطانية تنشر تقريرا حول د. مضوى ابراهيم من اعداد الصحفى البريطانى فيل كوكس الذى كان معتقلا بالسودان اوضح فيه مساعدة د. مضوى له على الصمود فى المعتقل .

    (شاهد الفيديو):

    (للمزيد أدناه)

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=221016

    https://www.youtube.com/watch?v=JbNnMSz_V5A&list=PLXjqQf1xYLQ4s9ptmenPygSGP8NguzSaN&index=3

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=219095

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