توثيق انتفاضة سبتمبر ٢٠١٣

بسم الله الرحمن الرحيم

(و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثين)

قران كريم –

سورة القصص

( طوبى للحزانى، لأنهم يتعزون . طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض .. طوبى للجياع ، والعطاش الى البر، لأنهم يشبعون ... طوبى للرحماء ، لأنهم يرحمون ...)

انجيل متى.