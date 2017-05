قصة مسيحى فى سجون الاسلاميين

(حريات)

نُشر فيديو يوثق تجربة اعتقال وسجن بيتر جاسك بالسودان بعنوان (Petr Jasek, a Christian in the prisons of Islamic Extremists) – (بيتر جاسك ، مسيحى فى سجون الاسلاميين المتطرفين).

وكانت محكمة الانقاذ بالخرطوم شمال حكمت 29 يناير 2017 على ثلاثة مسيحيين معتقلين منذ ديسمبر 2015بأحكام سجن متفاوتة. وادانت المحكمة التشيكى / بيتر جاسك بتهم التجسس ونشر معلومات كاذبة واثارة الكراهية بين الطوائف وانتهاك القانون (الانسانى) السودانى وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة وبالغرامة 100 مليون جنيه . كما ادانت القس / حسن عبد الرحيم كودى ، والناشط الدارفورى عبد المنعم عبد المولى ، بتهم الاشتراك الجنائى وحكمت عليهما بالسجن 12 عاما . وتتركز القضية ضدهم فى ان بيتر جاسك قدم مبلغ 5 ألف دولار لعلاج شاب من دارفور – على عمر – بعد اصابته بجروح فى تظاهرات عام 2013 . وأصدر عمر البشير 26 فبراير 2017 قرارا بالإفراج عن بيتر جاسيك ، وذلك بعد وصول وزير خارجية جمهورية التشيك إلى السودان في نفس اليوم.

وروى بيتر جاسك فى الفيديو كيفية تعذيبه باحتجازه بسجن كوبر فى زنزانة ضيقة تتسع لشخص واحد مع ستة اسلاميين مرتبطين بالقاعدة والدولة الاسلامية (داعش) . وكان هؤلاء يعتدون عليه بالضرب والركل ، ويجبرونه على غسيل الصحون وملابسهم الداخلية ، وعلى الدخول الى المرحاض 5 مرات كلما ارادوا الصلاة . كما انتزعوا منه خاتم زواجه باعتباره (جزية) . وظل يتلقى تهديدات بالقتل من ليبيى كان حارساً شخصيا لاسامة بن لادن وشارك فى ذبح الاقباط فى ليبيا . ولخص بيتر جاسك الوضع اجمالا بان الاسلاميين تعاملوا معه كعبد لهم . وفى احدى المرات غلوا مياها لسكبها عليه وعندها تدخل الحارس ونقله الى زنزانة اخرى .

(شاهد الفيديو):

:(للمزيد أدناه)

