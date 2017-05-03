منظمة العفو الدولية : اطلاق سراح العجيل وبوشي وسعد

(حريات)

أوردت منظمة العفو الدولية امنستي انترناشيونال خبر إطلاق سراح ثلاثة من نشطاء المعارضة السودانيين، وهم معتز العجيل ، محمد حسن البوشي، وأمين سعد، ، بدون توجيه اتهامات لهم في 25 و30 أبريل الماضي .

وكان الناشطون الثلاثة اعتقلوا تعسفيا في شهري يناير وفبراير 2017 بسبب دعمهم للعصيان المدنى نوفمبر 2016 احتجاجاً على زيادات الاسعار.

وأطلق سراح معتز العجيل، عضو الحزب الشيوعي السوداني، في 25 أبريل. وكان العجيل قد اعتقل أثناء عمله بالخرطوم في 9 يناير. وصادر جهاز الأمن حاسوبه وطابعتين لدى القبض عليه، ولم تعاد إليه.

وأطلق سراح محمد حسن البوشي، عضو حزب البعث السوداني، في 30 أبريل. واعتقل 10 فبراير بالخرطوم.

وأطلق سراح أمين سعد، أمين الإعلام بالحزب الاشتراكي الديمقراطي/ حشد، 30 أبريل. واعتقل 25 يناير بعد حضوره اجتماعاً لتحالف قوى الإجماع الوطني بالخرطوم. وهو مصاب بمرض الكلى المزمن وقد تدهورت حالته خلال فترة اعتقاله المطولة.

(بيان امنستي إنترناشيونال أدناه):

http://www.amnestyusa.org/our-work/latest-victories/urgent-action-victory-opposition-activists-released-without-charge-sudan-ua-7517

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