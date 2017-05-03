منظمة العفو الدولية : أكبر عدد للصحفيين المحتجزين بالعالم في تركيا

(وكالات – حريات)

طالبت منظمة العفو الدولية “بالإفراج الفوري غير المشروط” عن جميع الصحفيين المحتجزين في تركيا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام.

وقال ماركوس بيكو الأمين العام للمنظمة في ألمانيا اليوم الأربعاء “ليس هناك عدد من الصحفيين المحتجزين في السجون في أي دولة بالعالم حاليا أكثر من عددهم في تركيا. إن “حرية الصحافة” محتجزة هناك إلى حد كبير”.

وانتقد بيكو “تطبيق الحبس الاحتياطي في تركيا كعقوبة في واقع الأمر”.

ولفت أيضا إلى “إعاقة القيام بأية إجراءات عادلة بشكل منهجي من خلال مراقبة مثلا جميع محادثات المحتجزين الخاصة مع محاميهم وتسجيلها”.

وتشير مصادر مختلفة، إلى أن هناك ما يتراوح بين 49 صحفيا (بحسب “مراسلون بلا حدود”) و165 صحفيا (بحسب منصة الصحافة المستقلة “بي 24”) محتجزون في السجون التركيه حاليا، ومن بينهم الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل المحتجز في الحبس الاحتياطي بتركيا منذ يوم 27 فبراير الماضي.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغلق أيضا ما يزيد على 170 مؤسسة إعلامية ودار نشر في ظل حالة الطوارئ المعلنة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو عام 2016.

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