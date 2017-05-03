قبائل رفاعة الهوى : بيان شكر للحركة الشعبية

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

قبائل رفاعة الهوي

بيان شكر للحركه الشعبيه

تتقدم قبائل رفاعه الهوي شعبا وقيادات باسمي ايات الشكر والعرفان لقيادات الحركه الشعبيه بولاية النيل الازرق علي رأسهم الفريق مالك عقار إير، واللواء احمد العمده، والاستاذ الهادي ونه والقائد جوزيف توكه، والاستاذ يوسف الهادي، والأستاذ الفاضل محمد علي وكل من شاركوا في تسليم عدد 360 راس من الضان و11 راس من الأبقار الي اصحابها من قبيلة رفاعه الهوي بمناطق النيل الازرق ضاربين بذلك اجمل المواقف التي تحسب للحركه الشعبيه في نهجها الانساني الذي اتبعته ، في بادرة إنسانية تدل علي قومية الحركه الشعبيه وعدم خلطها للمعايير مابين حكومة المركز والمواطنين العزل، ونظرا للتعايش الاخوي و الأزلي بين قبيلة رفاعه الهوي بقبائل النيل الازرق وجنوب السودان والتي تدل علي العمق التاريخي لهذه العلاقه بين قبائل الفونج، والانقسنا،والوطاويط،والاؤتك،والمابان، والجمجم وكل قبائل النيل الازرق المهمشه ظلت الحركه الشعبيه مقدرة ومدافعه لهذه العلاقه والتعامل معها بان كل هذه القبائل متساويه في التهميش وضياع حقوق المواطنه ويجب عليها المحافظه علي امنها وممتلكاتها في وقت غابت فيه هيبة الدوله في تلك المناطق ولم تجد الا الحركه الشعبيه مدافعه وحدها عن تلك القبائل وليس هذه القبائل فحسب بل امتدت مبادرات الحركه الانسانيه الي ابعد من ذلك فبالامس القريب اطلقت سراح عشرات الاسري من القوات المسلحه التابعه لحكومة الخرطوم مما جعل الحركه الشعبيه تتصدر القوائم في المبادرات الإنسانية.

ومن هذا المنطلق نتقدم بصوت الشكر لتعامل الحركه الشعبيه الانساني الرائع بارجاعها لهذه المواشي لأصحابها من قبيلة رفاعه الهوي بالباديه الجنوبيه من غير من ولا اذي في صمت بعيدا عن بهرجة الظهور والشو الإعلامي في مشهد ستتناقله الاجيال جيلا بعد جيل ويسجله التاريخ بحروف من نور الي مواقف الحركه الشعبيه النبيلة مما يدل علي ان العمل الإنساني راسخ في برنامج الحركه الشعبيه فعلا وليس قولا من أجل الكسب السياسي الرخيص.

شكرا جميلا الحركه الشعبيه قيادة وافراد لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله .

أمانة الإعلام

نظارة قبائل رفاعه الهوي .

التاريخ 1/5/2017.

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