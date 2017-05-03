القارديان : نعي إبراهيم الطيب الريح

(حريات)

نعت صحيفة القادريان البريطانية أول أمس الاثنين رجل الأعمال السوداني الراحل إبراهيم الطيب الريح.

وكتبت النعي كارن دابروشي سكرتيرة الراحل.

وجاء في النعي أن إبراهيم الطيب الريح، كان رجل خير، يصطحب معه قوافل الأطباء والممرضات والبيطريين من بريطانيا لوطنه لتوفير التدريب والعلاج الطبي. وكانت أعماله تنفذ بشكل رئيسي تحت رعاية المجلس القومي السوداني في المملكة المتحدة وآيرلندا، وهي منظمة أنشأها في لندن عام 2007. أرسل المجلس القومي 20 قافلة للسودان، شارك فيها نحو 300 طبيب وممرضة. أحدثها كانت لمجمع عمر الصاوي بمستشفى جامعة الرباط بالخرطوم في فبراير، حيث قام ممرضون وأطباء متخصصون من مستشفى جامعة جيمس كوك، ميدلسبره Middlesbrough، بتوفير برنامج تدريب مكثف للعاملين في المجال الطبي.

كما رعى المجلس القومي السوداني دراسة مواطنين سودانيين في الجامعات بالخارج.

وقالت كاتبة النعي: لقد عملتُ مع إبراهيم كسكرتيرة منذ عام 2011 حتى وفاته.

وذكرت أن إبراهيم ولد برفاعة بالسودان، ووالده الطيب الريح، الذي كان كان يدير محل بقالة، وكان متزوجاً من آمنة مصطفى.

وأن إبراهيم تخرج من كلية غردون التذكارية بالخرطوم في عام 1943 ثم انتقل إلى كانو، بنيجيريا، مع عمه. وفي عام 1960م أسس (نيكو سويتس)، أول مصنع للحلويات في نيجيريا، وفتح العديد من المتاجر في لاغوس. كما كان مديراً لشركة أعمال جلدية في كانو، وأنشأ شركة الطيب التجارية لتصدير محصول الكركديه.

منذ السبعينيات، ظل إبراهيم يقضي بلندن ستة أشهر من كل عام، حيث يستثمر في العقارات وفتح مكتباً لشراء المواد الخام لمصنع الحلويات الخاص به، وللتجارة في سلع كالسكر والبن.

وفي كانو، كان أيضاً نشطاً في تعزيز تعليم الدين الإسلامي. في عام 1990م أسس ودعم معهداً هناك لتدريب المعلمين العرب أثناء الخدمة. في عام 1997 حصل على دكتوراه فخرية من جامعة الخرطوم. وفي عام 2006 حصل على جائزة مرموقة من جمهورية نيجيريا.

تبقى من أسرة إبراهيم زوجته، عديلة ، التي تزوجها في عام 1950، وأبناؤهما السبعة: أمين، أمينة، الهادي، أسعد، هدى، مأمون والطيب.

https://www.theguardian.com/world/2017/may/01/ibrahim-el-tayeb-el-rayah-obituary

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