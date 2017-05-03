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    • دعوة لتأبين المؤرخ ضرار صالح ضرار بالخرطوم

    May 3, 2017  

    (حريات)

    تدعوكم لجنة تأبين المؤرخ د. ضرار صالح ضرار ورابطة أبناء شرق السودان بالخرطوم للحضور والمشاركة في برنامج تأبين فقيد الوطن المربي د. ضرار صالح ضرار وذلك يوم السبت الموافق السادس من شهر مايو 2017م من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً بدر الشرطة ببري والدعوة عامة.

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