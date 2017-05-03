عضو بالكونقرس الامريكى : يجب فرض عقوبات على المسؤولين السودانيين مرتكبي الفظائع ضد مواطنيهم

(حريات)

انعقد المنتدى السنوي لائتلاف بيتسبيرغ لطوارئ دارفور بشأن القضايا التي تواجه السودان وجنوب السودان، أول أمس الأحد ، حيث طالب عضو الكونقرس عن ولاية بنسلفانيا، مايك دويل، إدارة الرئيس ترامب بفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين وحظر سفرهم.

وحضر المنتدى كذلك ممثلون عن مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية الأمريكية، إضافة لغردون بوي مالك من سفارة جنوب السودان العاصمة واشنطن، وتم فيه تداول أفكار حول القضايا المتعلقة بالسودان وجنوب السودان .

وطالب عضو الكونقرس الأمريكي مايك دويل عن الحزب الديمقراطي، إدارة ترامب بفرض عقوبات محددة على المسؤولين السودانيين الذين ارتكبوا فظائع ضد مواطنيهم. وحث الرئيس دونالد ترامب كذلك على تعيين مبعوث خاص للسودان لملء “الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة السياسية والإنسانية الحالية” هناك وفي جنوب السودان الذي حصل على استقلاله في عام 2011 بعد فترة طويلة من الحرب الأهلية الدموية.

وقال دويل إنه يريد من الرئيس ان يضع جانباً خططه لما يسمى بحظر السفر، والذي من شأنه أن يمنع المواطنين من سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، بما فيها السودان ، فذلك يعطى الانطباع بأن الولايات المتحدة ليست حليفة لشعوب تلك الدول ، ولا تهتم برفاهيتها ولا تأبه بمعاناتها.

(مصدر التقرير أدناه) :

http://www.post-gazette.com/local/city/2017/05/01/Panelists-share-thoughts-on-Trump-travel-ban-issues-facing-Sudan-and-South-Sudan/stories/201705010065?pgpageversion=pgevoke

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