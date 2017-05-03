ثلاثة من عناصر السلفية الحربية يحاولون ذبح شاب يعمل بالورنيش أمام مسجد عبد المنعم بالخرطوم ثلاثة

(حريات)

حاول ثلاثة من عناصر السلفية الحربية ذبح الشاب / نور الدين عبد الكريم الذى يعمل بالورنيش أمام مسجد عبد المنعم بالخرطوم ثلاثة .

وتوضح ملابسات الواقعة طبيعة تفكير وانتماء المجموعة المهاجمة ، الا ان المصادر المرتبطة بالحكومة السودانية روجت لدفوعات المجموعة الارهابية لتصوير الواقعة وكأنها استفزاز بسبب (العرض) ، فى حين ان هجمة المجموعة الارهابية حدثت بعد تخطيط وتدبير وتسليح .

ونورد أدناه الوقائع المجردة على لسان المعتدى عليه نور الدين عبد الكريم وأحد شهود العيان ، كما وردت بصحيفة (الصيحة) ، بعد حذف الاضافات الاخرى التى نرى انها غير موضوعية :

يقول نور الدين عبد الكريم أنه ظل يعمل أمام مسجد عبد المنعم منذ سنوات حتى نشأت بينه والمصلين علاقة وطيدة، وهذا ما جعلهم يتركون لديه أحذيتهم بكل اطمئنان، ويستجيب لطلب من يريد تلميعها، ويقول إن أوقات الصلاة تعتبر الأكثر عملاً تحديداً الظهر والعصر، لأن أعداد المصلين تكون أكثر “وبهذا أجني مالاً أوفر من بقية الأوقات “، وحول تفاصيل الحادثة يقول: في ذلك اليوم وبعد إقامة الصلاة فوجئت بإمام المسجد يقوم بركل أغراضي بصورة مشينة ويأمرني بمغادرة المكان، أخبرته بأنني ظللت أجلس هنا لأعوام وبعلم لجنة المسجد التي تشرف، ومن ثم دخلنا في مشادة فركل أغراضي وبعثرها، بدوري أرجعتها إلى مكانها، ويضيف : وبعد برهة من الزمن لم تتجاوز الساعة عاد إمام المسجد ومعه ثلاثة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، والإمام كان يحمل سيفاً شهره في وجهي، وآخر رماني بحجر في مؤخرة رأسي من الخلف “طوبة”، وبعدها ارتميت على الأرض غارقاً في الدماء وفاقداً للوعي ولم أعلم ما الذي حدث بعدها.

وقال شاهد العيان يوسف صالح الذي يعمل سائقاً لعربة “لوري” إنه هرع إلى موقع المشاجرة بعد سماعه أصواتاً مرتفعة فوجد الإمام دخل في مشادة مع نور الدين، وقال إنه ومع آخرين نجحوا في فض الاشتباك وذهب كل منهما إلى حاله، ويضيف: بعد وقت ليس بالقصير جاء الإمام يحمل سيفاً ومعه اثنان يحملان “سكاكين”، وفي زمن وجيز طرحوا نور الدين أرضاً فيما حمل أحدهم سكيناً واقترب من الشاب يريد ذبحه وكان لحظتها مغشياً عليه، ويكشف عن أنه ومن هول المفاجأة لم يجد غير دفع الذي يريد ذبح نور الدين بقوة وأبعد السكين عن عنقه، ويضيف: في تلك اللحظات اجتمع الكثير من الناس وكان إمام المسجد يحمل السيف ويلوح به في وجوه الحضور. وكشف عن هروب الإمام بعد حضور الشرطة التي تمكنت من القبض على مرافقيه الاثنين.

(المصدر أدناه):

https://assayha.net/play.php?catsmktba=18656

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