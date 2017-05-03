عرمان : حوار الوثبة ونظامه من الجنائية للفيفا

(حريات)

حوار الوثبة ونظامه من الجنائية للفيفا

ياسر عرمان

تمخض حوارهم فولد (تظبيطات) بدرية (الترزية)، خدمة ممتازة لكل الدكتاتوريات، ومزيد من سيطرة الرئيس وبطانته والأمن وكبار الضباط والمليشيات وقادة الإسلاميين من الجناح الأمني / العسكري – الذين يأتي ترتيبهم بعد قادة المليشيات – وهم كلهم من بواقي الإسلام السياسي – على وزن بواقي الحركات- كما عبر رئيسهم (وهنا نرد له التحية) لم ينهي حوارهم الحرب ولم يؤدي لإجماع وطني أو خطوات نحو الديمقراطية أو إصلاح للإقتصاد والحياة السياسية.

والآن تتمظهر قبضتهم من الإقتصاد الي الرياضة، وهم مطلوبون من (الجنائية الي الفيفا)، فقد خربوا كل شئ من النسيج الإجتماعي ومن النقل النهري الي البحري الي الرياضة، وفشلوا في إستيفاء شروط التطبيع حتى مع الفيفا، ويستأسدون على سيدة جليلة مثل السيدة كوثر والدة محمد حسن البوشي، ولا يتورعون أن تمتد يد أمنهم لإعتقال جالبي العمالة وعاملات المنازل من شرق آسيا في تجاهل تام لأجهزة الدولة وحكم القانون، ويسترزقون من قتل فقراء اليمن المتعبين المعدمين والذين لابد أن يكونوا سعداء يوماً ما. إن حور الوثبة المجتمعي تفضحه السيطرة على الرياضة كنشاط أهلي، ولا تزال جماعات المصالح في إنتظار الرئيس والحكومة الجديدة، وكم كان موقف الرافضين لحوار الوثبة صائباً ولا يصح الا الصحيح.

سنكون يوماً ما نريد .

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