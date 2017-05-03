اجهزة تنصت امريكية حديثة تستخدمها الحكومة للتجسس على المعارضة والمنظمات

(دبنقا)

اتهمت منظمة مازربورد الأمريكية الحكومة في الخرطوم بالتجسس على المعارضين ومنظمات المجتمع المدني من خلال التنصت على الهواتف وتهكير محادثات وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزة متطورة سلمتها أمريكا للسودان لتعقب أفراد داعش في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب بين البلدين.

ونقل تقرير صادر عن المنظمة عن المسؤول السابق بالخارجية الأمريكية ستيف ماكدونالد قوله إن التجسس أصبح من الطرق التي يعتمد عليها النظام السوداني في تعقب الأشخاص المناهضين له، مشيراً إلى أنه يبدأ من الأحزاب المعارضة ويمتد إلى مجموعات الطلاب والمنظمات القانونية وكل من يحاول الحديث بصراحة في السودان.

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