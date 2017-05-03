الحكومة السودانية تدخل في استثمار مع مدير شركة امريكية لديه سجل إجرامي

‫(صوت الهامش)

وافقت الحكومة السودانية لعدة شركات امريكية للبدء باعمال استثمارية في الخرطوم ، ومن ضمنها شركة “كونتران المحدودة ” الامريكية لمديرها اسامة نبيل صبحي الذي لديه سجل إجرامي ،حيث تم اعتقاله في مقاطعة دينتون _تكساس في العام 1998 .

ونشرت موقع “موغشوتس” الأمريكية المختصة بسجلات المعتقلين ان المدعو اسامة نبيل صبحي اعتقل في 3\3\1998 وتم اطلاق سراحه في 3\6\1998 ولكنها لن توضح اسباب الأحتجاز.

وفي موقعه الالكتروني الخاص كشف المدير التنفيذي ورئيس لجنة الإدارة بشركة (كونتران المحدودة ) اسامة نبيل صبحي انه رجل اعمال ولديه حماية وعلاقات مع كبار الشخصيات الحكومية في كل من دول الخليج وافريقيا ، وايضا لديه استثمارات وشركاء جيدين في الولايات المتحدة في جميع القطاعات التي تهتم بالإستثمارات في مجالات التكنولوجيا والنفط والغاز والدفاع والاستخبارت .

‎‫وبحسب مسؤول شركة “ كونتران المحدودة ” اسامة نبيل صبحي ان شركته اودعت مبلغ (7,5)مليار دولار لبنك السودان لبداية اعمالها ،جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه لجنتي الطاقة والتعدين والعلاقات الخارجية بالبرلمان الشهر الماضي بحسب “وسائل إعلام سودانية”، مبينا ان الشركات الأمريكية ترغب بالإستثمار في مجالات التعدين والزراعة والصناعة وتوسعة المطارات .

وأضاف صبحي ان الشركات الأمريكية تريد استثمار مبلغ (20) مليار دولار لتشييد مصفاة ذهب ومصفاة بترول في بورتسودان مبينا ان تلك الإستثمارت ستحل كل مشكلات الحكومة السودانية قائلا “لطالما هناك ذهب لن تكون هناك مشكلة علي الاطلاق تعيق الاستثمار في السودان”.

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