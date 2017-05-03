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    • الفرق بين معارضة النظام ومعارضة الوطن

    May 2, 2017  

    (فتحى البحيرى – فيسبوك)

    اعرف جيدا الفرق بين معارضة النظام ومعارضة الوطن . معارضة النظام انك تكره الفساد والقهر وكل العهر البتسوي فيه الحكومة وتكره الكيزان وتكره انك تكون منهم او قريبا منهم مثلما تكره ان تقع النار في الواطة الحارة دي.

    معارضة الوطن انك تشوف انو الكيزان ديل كويسين.

     

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