الذم بما يشبه المدح ؟ أمير قطر يطلق اسم “أردوغان” على حيوان !

(صدى البلد)

أطلق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مهره الجديد الذي اشتراه خلال عام 2015 بقيمة 4 ملايين ليرة تركية اسم “أردوغان”.

وبحسب جريدة زمان التركية، فإن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، مالك مركز “الشقب” العالمي للفروسية، والمعروف بضخه استثمارات كبيرة في مجال الفروسية وركوب الخيل ، اشترى مهرا بقيمة 750 ألف “جنيه استرليني” خلال عام 2015، أي ما يعادل 4 ملايين ليرة تركية، ولكن اللافت أنه أطلق عليه اسم “أردوغان”.

يذكر أن المهر “أردوغان” هو ابن الحصان الأسطوري فرانكل الذي لم يهزم طوال مسيرته في مجال الفروسية.

ومن المقرر أن يدخل المهر أردوغان مضمار السباق للمرة الأولى بعد أن يبلغ عامه الثالث، خاصة بعد إعداده وتجهيزه بعناية فائقة على يد فريق من المتخصصين في إنجلترا.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)