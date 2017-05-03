حزب الأمة ينعى جمال علي إبراهيم

(حريات)

تعزى أسرة (حريات) فى وفاة : جمال علي إبراهيم عضو المكتب السياسي لحزب الأمة بولاية الخرطوم .

والتعازى الصادقة لاسرته ولشقيقه الأستاذ إبراهيم علي ابراهيم مدير المكتب الخاص للإمام الصادق المهدي ولحزب الأمة .

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بسم الله الرحمن الرحيم

حزب الأمة القومي

الأمانة العامة

دائرة الشئون الاجتماعية

نعي أليم للحبيب جمال علي إبراهيم..

قال تعالى : (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ).

صدق الله العظيم

ينعى حزب الأمة القومي بقلوب مفجوعة وراضية بقضاء الله وقدره المغفور له بإذن الله الحبيب جمال علي إبراهيم عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بولاية الخرطوم وأمين التنظيم للحزب بالولاية وامين عام للحزب بمحلية المهدية والثورات،، الذي انتقل الي جوار ربه بعد ظهر اليوم الاثنين الأول من مايو 2017 بالقاهرة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث ضرب مثلا رائعا في معاني الصبر والاحتساب، وهزم المرض بعزيمة وإرادة لا تعرف الخنوع، وكان مبتسما وبشوشا وراضيا بقضاء الله وقدره،، ومثابرا ومجتهدا وصادقا ومخلصا لحزبه وكيانه..

نسأل الله له الرحمة والمغفرة ونساله ان يكرم نزله مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وان يجعل البركة في ذريته، وان يلهم أهله واحبابه حسن العزاء..

1/5/2017

دار الامة.

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