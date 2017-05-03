جاء مايو شهر انقلاب النميري ودخول قوات (الحركة) امدرمان ..وماخفي اعظم !!

بكري الصائغ

١-

***- مايو، وما ادراك ما هو مايو؟!!، انه الشهر الذي يتوجس منه السودانيين كثيرآ عند قدومه ، وفيه تنقبض قلوبهم ويحبسون انفاسهم، فما من الاعوام مر شهر مايو علي السودان الا وخلف وراءه احداث موجعة ومؤلمة، تبقي طويلآ في ذاكرة الناس، هو شهر المحن والخطوب والأحداث الدامية الكبيرة.

٢-

***- هذه المقالة اليوم (ونحن علي اعتاب شهر مايو) عبارة عن رصد احداث سودانية هامة وقعت من قبل- تحديدآ في شهر مايو من اعوام مضت، بعضها ما زالت خفاياها مجهولة ومحل لغز وابهام رغم مرور سنوات طويلة عليها. غرض المقال ربط القارئ الكريم بتاريخ بلده، وتنشيط الذاكرة عملآ بقوله تعالي:(وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ).

٣-

***- بعض من هذه الاحداث لن اتوقف عندها طويلآ، علي اعتبار انها غدت معروفة للجميع.

٤-

اولآ:

انقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩:

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١-

في يوم ٢٥ مايو ١٩٦٩، قامت مجموعة (الضباط الاحرار) في القوات المسلحة قاموا بانقلاب عسكري برئاسة العقيد اركانحرب جعفر النميري. الضباط الذين شاركوه في الانقلاب كانوا:

العقيد أح جعفر محمد النميري، الرائد خالد حسن عباس، الرائد أبو القاسم محمد إبراهيم، الرائد مأمون عوض أبو زيد، الرائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر، الرائد أبو القاسم هاشم، الرائد هاشم العطا، الرائد فاروق عثمان حمدنا الله…وبابكرعوض الله (مدني).

٢-

***- في يوم ٢٥ مايو ١٩٧١، اعلن الرئيس جعفر النميري عن عمليات تاميم ومصادرة كبيرة شملت:(كل البنوك والشركات الاجنبية ..سينما كوليزيوم..سودان بوكشب..مصنع نسيج خليل عثمان..مصنع كافوري للالبان..جريدة “الايام”..جريدة الصحافة..شركة بلدمور..وكالة انباء السودان..شركة كونتوميخالوس) ، تم الاعلان عن هذه التاميمات في استاد الخرطوم بحضور الرئيس جمال عبدالناصر ومعمر القذافي.

٣-

***- قام (مجلس قيادة الثورة) بتغيير اسم السودان واصبح: “جمهورية السودان الديمقراطية”، وانتهاج طريق الاشتراكية. قام المجلس بتغيير علم السودان ذو الثلاثة الوان بعلم اخر عربي الهوية، غير ايضآ شعار السودان وتحول من “وحيد القرن” الي “صقر الجديان”، الذي مازال شعار البلاد حتي اليوم، تم ايضآ الغاء اسم “الجيش السوداني” وحل محله الاسم الجديد “القوات المسلحة”.

٤-

***- تعاملت “مجموعة (الضباط الاحرار) بمنتهي القسوة مع الرموز الوطنية القديمة، حيث تم حل (مجلس السيادة)، واعتقال الاعضاء الكبار فيه، زج بهم في السجون بمهانة، تعرض اسماعيل الازهري الي معاملة غير كريمة في سجن “كوبر”، وعند اشتداد المرض عليه نقل إلى المستشفى ، توفي في يوم ٢٦ اغسطس ١٩٦٩ متاثرآ بالمرض عن عمر يناهز ال٦٧ عامآ.

٥-

***- ولد جعفر النميري في يوم ٢٦ ابريل عام ١٩٣٠، هذا يعني انه عندما قام بالانقلاب في عام ١٩٦٩، كان عمره ٣٩ عامآ، بهذا العمر يعتبر النميري من اصغر الانقلابيين في البلاد.. توفي جعفر النميري في يوم ٣٠ مايو عام ٢٠٠٩ بعد صراع طويل مع المرض، مات بعد خمسة ايام من الذكري الاربعين علي انقلابه.

ثانـيآ:

قوات حركة العدل والمساواة دخلت امدرمان

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١-

في يوم ١٠ مايو عام ٢٠٠٨ دخلت قوات (حركة العدل والمساواة) بقوة السلاح الي داخل مدينة امدرمان، ووصلت حتي شارع (العرضة) في قلب المدينة وعسكرت فيه لمده يومين، لا اود هنا الخوض في تفاصيل (غزوة امدرمان)، التي يعرفها القاصي والداني، خصوصآ ان هناك من القراء الكرام من هم اكثر المامآ بالتفاصيل اكثر ماعندي بكثير. ولكن هذا لا يمنع ان نجدد نفس السؤال القديم مرة اخري ، ذلك السؤال الذي جعل كبار رجال حزب المؤتمر الوطني الحاكم، واعضاء الحكومة السابقة وقتها، وخاصة وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين والجنرالات في وزارة الدفاع يتهربون منه، السؤال الذي طرح وقتها في الشارع السوداني بشماتة شديـدة، ممزوجة بسخرية من القوات المسلحة التي تستحـوذ علي ٦٠% من الدخل القومي :(كيف استطاعت قوات حركة “العدل والمساواة” ان تدخل الي مدينة امدرمان بكل سهولة ويسر، و”تحكرت” فيه ثلاثة ايام?!!). هل حقيقة ما قيل وقتها، ان وزير الدفاع امتنع عن ارسال الضباط والجنود الي مدينة امدرمان لصد قوات الحركة، خوفآ ان من يرسلهم الي هناك ينضمون بسلاحهم وعتادهم للحركة ?!!).

٢-

***- بعد القضاء علي قوات حركة (العدل والمساواة) ، سلطت اجهزة الاعلام الاضواء بشدة علي الفريق صلاح اول قوش مدير جهاز الامن السابق علي حساب ضباط القوات المسلحة!!، الصحف المحلية ابرزت قوش في صورة (سوبرمان) البطل الذي حرر امدرمان!!…لكن في خطوة مفاجئة- بعد ١٥ شهر من احداث امدرمان، أقال البشير صلاح عبد الله قوش من منصبه كمدير جهاز الامن!!

ثالثـآ:

حميدتي يعتقل الصادق المـهدي!!

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١-

قامت قوات (الدعم السريع) باستعراض عضلاتها في قلب الخرطوم عبر مظاهرة مسلحة ومسيرات بالسيارات المصفحة، طلبت إعتذار القائد حميدتي من الصادق المهدي زعيم حزب الامة الصادق المهدي وآخرين- “لم تتم تسميتهم”- الإعتذار رسميآ عن ما بدر منهم من إتهامات لقوات الدهم السريع بإرتكابها إنتهاكات وتجاوزات بحق المدنيين-(٢١ مايو٢٠١٤).

٢-

***- اعلنت مصادر مقربة من الصادق المهدي، أحد زعماء المعارضة السودانية، أن الأخير اعتقل من منزله، إثر خطاب له هاجم فيه جهاز الأمن السوداني بألفاظ قاسية. قال مكتب زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي إن المهدي اعتقل في الخرطوم السبت (17 مايو 2014 )، بعد أيام من اتهام النائب العام له بإلقائه مسؤولية العنف في إقليم دارفور على السلطات السودانية. وقال محمد زكي المساعد الشخصي للمهدي ومدير مكتبه إن ضابطي أمن جاءا إلى مكتب المهدي في الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم (السبت) وأخذاه دون إبداء أي أسباب. والمهدي رئيس سابق للوزراء وزعيم حزب الأمة السوداني أبرزالأحزاب المعارضة للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

٣-

***- قائد الجنجويد العميد أمن جنجويد محمد حمدان حميدتي لقواته: (قلنا اقبضوا الصادق قبضوه…الصادق رجل لا يقاتل وبالتالي ليس له رأي)!!

رابعـآ:

باعتراف وزيرة التعليم العالي:

“دواعش في الجامعات السودانيه”

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١-

في يوم ٢٥ مايو ٢٠١٥، جاء خبر عن تنظيم داعش في السودان وجاء فيه:

– اعتراف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي سميه ابوكشوة عن جهات تسعي الي تجنيد طلاب الجامعات والحاقهم بداعش اعتراف حاز علي نجومية اخبار الاسبوع المنصرم من كونه جديدا وغير مسبوقا واكتسب الاعتراف قوته رسوخه من واقع ان الجهة التي اصدرته هي جهه حكومية ورسميه ليفجر لاعتراف الذي صدر شلالات من الاسئلة الباحثه بنهم عن اجابات واولها طالما ان الاعتراف اتي من الدوله فلاشك انها علي علم بماهية تلك الجهات التي قبلت ان تعمل سمسارا لدي داعش تمدها بالرجال واي رجال انهم طلاب السودان وقواه الحيه التي ينتظرها دورا كبيرا ومهما في بناء الاوطان وقيادة عمليات التنمية والاعمار فيه وبالتالي ان تعمل جهات علي تذليل دروب الالتحاق بداعش وبعلم السلطات ان ذلك معناه ان الجامعات السودانيه لم تعد مؤئلا للعلم والدرس بل تعدت وتخطت ذلك لتصير حاضنه ورصيد لداعش مما ينذر بان مؤسساتنا التعليميه العليا في طريقها ليس لتخريج علماء وكوادر بل لحشو العقول الشابه بافكار عابرة للحدود. وكان ان تسربت قبل تصريحات ابوكشوة الاخيرة ومن علي مواقع التواصل الا جتماعي انباء عن التحاق ثلة مقدرة ومعتبرة من شبا ب السودان وبناته في المهاجر لاسيما في اوروبا قد التحقت بتنزظيم الدوله عبر اهوال ومخاطر ودروب شقوها من لندن وباريس وعبر تركيا الي سوريا والعراق حيث اعلنوا من هناك انضمامهم لداعش بل وانخرط البعض منهم في عملياتها العسكرية ومنهم من قتل في المعارك بالفعل والغريب ان معظم هؤلاء اليافعين المنضمين لداعش ينتمون لاسر وعائلات مرفهه تعيش في الغرب وتتبوا فيه ارفع المهن والمناصب مما ينفي صفة الغبن الاجتماعي والفقر عن اؤلئك الملتحقون بداعش، الا ان الجديد ان شبابا جامعيا هجر مقاعد الدرس والتحصيل ويمم وجهه شطر تنظيم الدوله معتنقا افكارها ومبديا جاهزيته للقتال وسط صفوفها مما يقود الي طرح التساؤل اعلاه وبشكل اكثر الحاحا تري ماهي الدوافع التي حملتهم علي ذلك سيما وان التنظيم وعبر مشاهد موثقه عبر الانترنت واليوتيوب مارس الذبح والقتل في مشاهد وصفت بالبشعه والماساوية بحق مدنيين وابرياء لاناقة لهم ولاجمل في المعارك التي تخوضها داعش مع خصومها في كل مكان من العراق الي سوريا الي اليمن وليبيا).

٢-

***- تصريح وزيرة التعليم العالي في يوم ٢١ مايو ٢٠١٥:

جهات تستدعي الطلاب السودانيين للالتحاق بـ “داعش”.

خامـسآ:

انشقاق كبير في حزب الامة – مايو ١٩٦٦:

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١-

من الاحداث الهامة التي وقعت في شهر مايو، ذلك الحدث الكبير الذي كان بداية انشقاق حزب الامة في شهر مايو عام ١٩٦٦-( هناك معلومة اخري افادت ان الانشقاق في حزب الامة كان في نوفمبر ١٩٦٦ وليس في شهر مايو ١٩٦٦). أول انقسام خطير حدث في حزب الأمة عام ١٩٦٦ حين وقع خلاف بين رئيس الوزراء محمد احمد المحجوب رئيس الحكومة الائتلافية (حزب الأمة والوطني الاتحادي) والهيئة البرلمانية لحزب الأمة، فكونت الهيئة البرلمانية لجنة لبحث اداء الحكومة ولكن رئيس الوزراء المحجوب بدلا من التفاهم مع الهيئة التي انتخبته اعتبر نفسه غير مسؤول امام الهيئة البرلمانية، بل مسؤول فقط امام الإمام الهادي المهدي راعي حزب الأمة وطائفة الانصار . ولكن رئيس حزب الأمة الصادق المهدي تدخل مؤيدا الهيئة البرلمانية في حقها في محاسبة رئيس الوزراء وحق الحزب في متابعة اداء حكومته والتنسيق بين أجهزته وبينها، فوقع استقطاب حاد حول هذه القضية مما أدى الى انشقاق حزب الأمة الى جناحين: جناح الهادي وجناح الصادق.

٢-

***- في هذا الشهر مايو الحالي ٢٠١٦، تجئ ذكري مرور نصف قرن علي انشقاق بيت آل المهدي، الذي بدأ الانشقاق فيه في مايو ١٩٦٦، ووصل الي مرحلة تقسيم الحزب الاصلي القديم الي خمسة احزاب متفرقة هي:

(أ)-حزب الأمة القومي.

(ب)-حزب الأمة الوطني.

(ج)-حزب الأمة السوداني القيادة الجماعية.

(د)-حزب الأمة للإصلاح والتنمية.

(هـ)-حزب الأمة للإصلاح والتجديد.

٣-

***- قمة المهزلة والمهانة، ان الصادق المهدي بعد ٥١ عام من الانشقاق الذي كان علي يديه من اجل الانفراد بالسلطة، اليوم بلا سلطة، ولا شعبية!!

سـادسآ:

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محمد عثمان المـيرغني يبارك انقلاب النميري!!

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١-

نص بيان السيد محمد عثمان الميرغني المؤيد لنميري

وثورته المنتصرة نشرته صحيفة (السودان الجديد):

(لقد كانت المبادئ التي أعلنها السيد رئيس مجلس قيادة الثورة، والسيد رئيس مجلس الوزراء في اليوم الخامس والعشرين من مايو 1969، فيما يتعلق بالاتجاه العربي، والنظر الى المرحلة الراهنة التي تجتازها أمتنا العربية، هي المبادئ التي نؤمن عليها، وستجد منا التعضيد والمساندة وقد التزمنا دائماً بالعمل على تحقيقها، وإن التلاحم القوي بين اسلاميتنا وعروبتنا هو منطلقنا الى المستقبل وفق القائمين بالأمر، لتحقيق الاستقرار المنشود للبلاد في ظل مجتمع الكفاية والله المستعان).

٢-

***- نص البيان اعلاه، قيل إنه كان سبب توتر العلاقات بين الاتحاديين الأشقاء، بقيادة الزعيم الأزهري والاتحاديين الختمية بقيادة محمد عثمان الميرغني، وقيل إن الميرغني كان قد انكر تمامآ البيان الوارد في الصحف.

سابـعآ:

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السودان تتصدى لـ”جسم متحرك” في سماء أم درمان:

١-

***- تصريح من المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد في تصريح لصحيفة “السوداني”، في يوم ٦ مايو ٢٠١٥، إن الجيش السوداني “اشتبه في وجود جسم متحرك (لم يحدده) شمالي أم درمان الواقعة في ولاية الخرطوم، وتصدت له المضادات الأرضية التابعة له”.

٢-

***- حتي اليوم لم يصدر اي توضيح بشأن “الجسم المتحرك”!!

ثـامنآ:

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نماذج من تصريحات صدرت من مسؤولين في

السلطة خلال شهر مايو من اعوام مضت:

١-

مجلس الولايات: أجر الخادمة الإثيوبية يفوق الطبيب السوداني بـ300 جنيه- (٧ مايو ٢٠١٤)-

٢-

برلمانيون : مدارس لا توجد بها “طبشيرة”- (٧ مايو ٢٠١٤)-

٣-

بعد فشل علي عثمان ونافع في اغتيال مبارك: حزب الترابي يهدد السيسي: مهددا الرئيس المصري:”إذا كان السيسي يعتقد أنه يستطيع أن يعدم إخواننا ونحن في السودان نكتفي بالنظر إليه، من الأفضل أن يفكر في شيء آخر”-(٢٣ مايو ٢٠١٥)-

٤-

معتمد الخرطوم : والله العظيم لست المسؤول عن تسريب فساد مكتب والي الخرطوم..نمر : قضية (غسان) لم تهدد عرش الوالي لكنها أثرت سلباً..لا ننكر أن هناك تجاوزات في السجل الانتخابي-(٢١ مايو ٢٠١٥ )-

٥-

بمناسبة مرور عام من الحكم على مريم إبراهيم بالقتل في قضية الردة الشهيرة: منظمة التضامن المسيحي تقول وضع حقوق الأقليات الدينية في السودان أزداد سوءاً-(١٨ مايو ٢٠١٥)-

٦-

بعد ايام من زيارة خبير حقوق الانسان للسودان:جهاز أمن البشير ينفذ مجزرة صحفية جديدة ويصادر عشرة صحف-(٢٥ مايو ٢٠١٥)-

٧-

نفذوا وقفة احتجاجية حاشد امام مجلس الصحافة: تحت شعار صحافة حرة..أو لا صحافة: رسالة شبكة الصحفيين السودانيين إلى رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفيةاضراب الصحفيين السودانيين عن العمل احتجاجا على مصادرة الصحف-(٢٦ مايو ٢٠١٥)-

٨-

قالت القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الأمنية منعتها من السفر إلى كمبالا مع ناشطين آخرين وأرجعتهم من مطار الخرطوم، وأشارت إلى أنها كانت برفقة الناشط وعضو البرلمان السابق صالح محمود المحامي، ومرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) لولاية نهر النيل بخاري الجعلي، وروت أن أفرادا من جهاز الأمن الوطني والمخابرات أوقفوهم بعد أن أكملوا إجراءات الشحن، وتوجهوا إلى ضابط الجوازات لكي يكملوا الإجراءات لكن الأفراد أخذوا جوازات السفر وأمروهم بمغادرة المطار. وقالت: «لم يعتقلونا لكنهم أخذوا جوازات السفر وطلبوا منا مقابلة الأمن السياسي بعد أسبوع» من يوم أمس. واعتبرت الأمر خطيرا وخرقا واضحا للدستور السوداني، الذي يتيح حرية التحرك والتنقل داخل وخارج البلاد. وقالت: «هذا انتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية»، ووصفت ما تعرضوا له بأنه «تأكيد من الحكومة على أنها بعد أن زورت الانتخابات ستفعل كل شيء ضد القانون والدستور»-

(٣٠ مايو ٢٠١٠)-

٩-

لجنة برلمانية تدعم معلمي تصحيح الشهادة بمبلغ جنيهين ونصف لكل معلم!! – (٢ مايو ٢٠١٦)-

١٠-

النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قد تعهد ببتر الفساد والتشوهات والمتابعة والرعاية نصحاً وتوجيهاً، وصون المال العام من التهريب أو التجنيب دون إفراط أو تفريط، الغريب في الامر، ان هذا التصريج جاء بعد يوم واحد من مقتل الملازم شرطة غسان بابكر -(١٦مايو ٢٠١٥ )-

١١-

في يوم ٢٦ مايو ٢٠١٥، وصلة سفينة مساعدات أمريكية للشعب السوداني ورست في ميناء بورتسودان محملة بـ ٤٧٥٠٠ طن متري من الذرة عبارة عن مساعدات لإطعام ١،٨ مليون شخص من مشردين داخلياً في دارفور، وأكثر من ٥٠٠،٠٠٠ طفل في دارفور، و٢٦٢،٠٠٠ من الأطفال في وسط وشرق السودان. وصول هذه السفينة الامريكية جاء بعد تخلي الخرطوم عن ايران، مما يعني بكل وضوح ان واشنطت قالت لايران:(كش ملك!!)، او بمعني اخر:(انتم السابقون ونحن اللاحقون.. السودان الذي به اكبر سفارة امريكية بكامل القارة الافريقية لن يكون الا لنا)!!

١٢-

الملازم غسان بابكر : هددوني بالتصفية الجسدية.. ويحاولون تقديمي كبش فداء للتغطية على فساد إبن الوالي، ونسيبه ومهدي إبراهيم وشقيق الرئيس – (١١ مايو ٢٠٤)-

١٣-

اعلنت رئيسة تحرير صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي المعارض الاحد ان سلطات الامن السوداني اوقفت الصحيفة عن الصدور بتسليم امر للمطبعة بعدم طباعة الصحيفة. وقالت مديحة عبد الله لفرانس برس “ارسلنا الصحيفة للمطبعة كالمعتاد وابلغتنا المطبعة بان لديهم توجيها من جهاز الامن والمخابرات بعدم طباعة صحيفة الميدان نهائيا”.

١٤-

العميد محمد ابراهيم عبد الجليل الشهير بود إبراهيم والمتهم بقيادة المحاولة الإنقلابية الأخيرة نوفمبر ٢٠١٢ ينجو من مخطط تصفيته بمناطق العمليات-(٢٢ مايو ٢٠١٣)-

١٥-

قال صلاح قوش:(تعرضت لضغوط شديدة ..لجنة التحقيق عبارة عن دمي يتم تحريكها من على البعد..حراسة بالاسلحة الثقيلة في المحكمة.. صلاح قوش : بدأت أشعر بما فعلت..هذا امتحان من الله وأتمنى أن أتطهر من ذنوبي)-(٢١ مايو ٢٠١٣)-

١٦-

أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان ضد حرية الصحافة : (لا نريد إعلاماً محايداً،بل إعلاماً خادما ومساعداً للجيش وضرورة إخماد الاصوات المخذلة) -(١٤مايو ٢٠١٤)-

١٧-

الانتربول يعتقل أحد المطلوبين دوليا من وسط الخرطوم: النيجري عضو بوكو حرام يدرس في جامعة أفريقيا -(١٥مايو٢٠١٤)-

١٨-

والي الخرطوم عن الملازم اول غسان بابكر: (المتهم الأول من قدامى كوادر المؤتمر الوطني إذا ثبتت عليه التهمة نقول « الشيطان غشاهو »).

١٩-

صرحت الدكتورة سعاد الفاتح:(“«الحرامية كتار» وثلاثة أرباع نساء ورجال البلد حرامية»…لو رجعنا للعواسة أفضل لينا من استجداء أمريكا)…

٢٠-

قائد الجنجويد حميدتي لقواته في يوم ١٩ مايو ٢٠١٤:

(نحن من نسير السودان حسب مشيئتنا.. نحن الحكومة إلى اليوم الذي تمتلك فيه الحكومة جيشاً،”زي ما قلت ليكم البلد دي بلفها عندنا نحن أسياد الربط والحل مافي ود مرة بفك لسانو فوقنا مش قاعدين في الضل ونحن فازعين الحراية، نقول اقبضوا الصادق يقبضوا الصادق فكوا الصادق افكوا الصادق زول ما بكاتل ما عنده رأي، أي واحد يعمل مجمجه ياهدي النقعه والذخيرة توري وشها نحن الحكومه ويوم الحكومه تسوى ليها جيش بعد داك تكلمنا.. أرموا قدام بس). –

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