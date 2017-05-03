بالاستعداد وحده يمكننا الاستفادة من الفرص و هزيمة النظام …

مصطفى عمر

من ينظر لواقع سودان اليوم بتجرد و هو مدرك لطبيعة النظام و الراهن الاقليمي و الدولي لن يجد عناءاً ليكتشف أنًنا شعب تتكالب عليه كلً مصائب الدنيا دفعةً واحدة … فالنظام المختطف للدولة و إرادة الخلق تدعمه الامبرياليًة و أذيالها و عبيدها بلا حدود ..في غياب الوازع الأخلاقي…، الجديد أنً كل شئ أصبح يجري في العلن في انتهاك صارخ للمواثيق الدوليًة… وبهذا الواقع… لن يمر علينا وقت طويل حتًى تقوم قيامتنا قبل حلول موعدها ..

المتشائم منًا يخيل إليه أنً النظام باقِ حتًى ذلك الأجل الذي بات في حكم المسمَى…، أمًا المتفائل سيظل متشبثاً بالأمل حتًى و إن غابت جميع بوادره عن الأفق…، البعض يتساءلون…ما العمل؟ و آخرون يترقًبون: متى الطًامة الكبرى التي لم يعدوا لها و قد جاء أشراطها..،

المؤكًد أنً التشاؤم هو آخر ما ينقصنا…أمًا المتفائلون فهم أيضاً يعيشون في حيرة من أمرهم …ألجمتهم الدهشة و لا تكاد أياديهم تبارح رؤوسهم من هول الصدمات و تكرار نفس المشاهد و السيناريوهات الكارثيًة حتًى أصبح التنبوء بكارثة الغد ممكناً قبل وقوعها و رغم معرفتنا بها إلاً أنًنا لا نستطيع اتخاذ التدابير التي تحول دون وقوعها…

يقال أنً طريق المجد دوماً مفروش بالأشواك ، …هذا قطعاً لا يتعارض مع دور الحظ في بلوغ الأهداف كانت نبيلة أو غير ذلك.. ، لو نظرنا للمسألة من ناحية ماديًة بحتة و بحثنا عن مصدر ثروات أغنى أثرياء العالم فإنً أغنى رجل على وجه الأرض يمتلك أكثر من 80 مليار دولار … عملاق الموضة الإسباني أمانسيو أروتيغا ..مالك مجموعتي “انديتكس” و” زارا” …كسب في يوم واحد مبلغ 4.5 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسهم “انديكس” ، أي ما كسبه في يوم واحد يقارب ميزانيًة دولة يتحكًم فيها اللصوص مثل السودان لسنة كاملة.. ، للحظ هنا دور كبير لا يمكن تجاهله ، في نفس الوقت لا يمكن الاعتماد عليه دوماً ، و في جميع الأحوال يجب أن تكون الفرصة سانحة ، و هذا وحده ليس كافياً إنًما الأهم اقتناص الفرصة و عدم إضاعتها…، ذهب مكيافيلي لنفس الشئ و قد صدق عندما ضرب مثلاً بقصًة سيدنا موسى عليه السًلام.. ( عندما توجد الفرصة و نتغلًب على تحديها نبلغ الهدف) ، …ما كان لانقلاب الجبهة المشؤوم أن ينجح لو أنً الطريق لم يكن ممهداً … حتًى باب القصر كان مفتوحاً على مصراعيه بسبب تهاون حكومة الصادق المهدي في حماية الديمقراطيًة فكان الأمر حتميًاً، و إن لم تفعلها الجبهة لفعلها غيرها.. كان الطريق مفروشاً بالورود لكل مغامر أياً كان حجمه ..و مع أنً خيانة العهد و الغدر و إعمال الميكافيلية ليس من المجد إلاً أنً المقارنة جائزة فيما نحن بصدد الحديث عنه (بلوغ الهدف).

عندما يكون الطريق لبلوع الهدف مفروشاً بأشواك “الكتر” من الحكمة التراجع لأنً السير فيه يعني الهلاك..، و طالما الهدف في غياب الحظ لا يمكن بلوغه إلاً مروراً بنفس الطريق …فهنا يكمن التحدي في الاستعداد لعبور الطريق الوعر ، أمًا الحظ حتًى إن وجد لا يمكن الاعتماد عليه لأنًه إن وقف معنا اليوم قد لا يحالفنا غداً..

آخر محاولاتنا لعبور طريق الأشواك نحو الهدف كانت تجربة العصيان المدني الأخيرة …بدأت مبادرة من مجموعات نسائيًة بحملة مناهضة رفع أسعار الدواء ، تزامنت معها وقفات احتجاجيًة نسائيًة في مناطق متفرقة في الخرطوم فكانت محفزاً لطلاب المدارس بالخروج للشوارع … تعامل معها النظام بطريقته المعهودة …، حتًى جاء يوم الأحد 27 نوفمبر فبدأ العصيان المدني و كانت تجربة ناجحة أحدثت نقلة نوعيًة في الوضع الرًاهن…، كانت عملاً نسائياً بامتياز، ما كان لها أن تنجح لو لا مجهود صاحبات الفكرة و دورهن الكبير بدءاً من خلق الظروف الموضوعيًة لنجاح التجربة بالاستفادة من الفرصة …كانت الوسيلة عمليًة لدرجة أنًها تمكننا من عبور طريق الأشواك بأقلً الخسائر الممكنة… و ربًما جواً…لكن…، ماذا حدث و كيف فشلت المحاولة ؟..

حرصاً على توحيد الجهود استجابت صاحبات الفكرة لطلب مجموعات شبابية اسفيرية لإنشاء تحالف يضم كل المجموعات في مجموعة واحدة ، فما كان من العناصر الشبابيًة إلاً أن سيطرت على المجموعات و أقصت جميع القيادات النسائية صاحبات المبادرة و أبت أن تستمع لصوت العقل و صرخات الاستغاثة من المسحوقين .. على ما يبدو أنًهم بلغوا أهدافهم الخاصًة…،أمًا صاحبات الفكرة بعد أن وجدن أنفسهنً ضحيًة لمؤامرة اقصائيًة ابتعدن وفعل المتحمسون تباعاً، ..فحدث الفشل، … و أخيراً، كان من الممكن أن تستمر المحاولة لو أنً هنالك خطًة عمل…، أو أنً القيادات الشبابية بالداخل (على قلة عددها ) لديها القليل من الخبرة في العمل السياسي.. ..،

حدث الأسوأ عندما تمكًن النظام من اعتقال بعض الشباب و مارس عليهم ضغوطاً فوق طاقتهم فخرجوا مختلفين تماماً ما أثًر على الحركة ككل، أضف لذلك أنً النظام نجح في زرع عناصره ضمن قيادة الحراك فتمكًن من تثبيط الهمم حتًى اللحظة فزادت كميًة الأشواك في الطريق.. ..هذه قصًة العصيان باختصار شديد…

التجربة من حيث الوسيلة كانت فاعلة و كان من الممكن أن تسقط النظام لو استمرًت و أخذت اتجاهاً تصاعديًاً و شاملاً ( اعتصام…مقاطعة..إضراب…) كانت كل ظروفه الموضوعيًة مهيًأة..، أيضاً فشلت قبلها هبًة سبتمبر لأنًها لم تكن لديها قيادة فأخذ الأمر اتجاهاً هبوطيًاً بعد اليوم الثالث..،..، كان العامل المشترك الأهم في الفشل هو عدم وجود كوادر بالداخل بالمستوى المطلوب كماً و نوعاً بسبب هجرة معظم الكوادر المتمرسين و أصحاب التجربة في المقاومة…، هذا أيضاً يثبت أنً سياسات النظام في التشريد و التعذيب آتت أكلها ضعفين …، رغم ذلك ما كان لها أن تنجح لو تحسًبنا لها مسبقاً..

أسباب الفشل مكرًرة و ثابته في كل مرًة: (1) الاختراق على مستوى القمًة و هو ما أوجد الاقصاء (2) قلًة الوعي العام بالقضيًة نتيجة ضعف العمل على الأرض (3) عدم وجود مرجعيًة ملزمة تخطط و تنسق الجهود (4) عمل الأحزاب التقليديًة ضد التغيير كما فعل إمام الأنصار و إبن عمٍه و بقيًة السًادة (الكرام)…..و الكثير من الأسباب الأخرى…، لو حلًلنا أسباب الفشل لوجدناها أنتجت وصفة مركًبه أدًت وظيفتها بفعاليًة “تثبيط أي محاولة ناجحة ووأدها في مهدها” و منع وجود (إطار محكم) للجسم الثوري ، أي عدم السماح بوجود كيان يتولًى القيادة .. لديه أسس و قوانين و خطة عمل واضحة ضمن جدول زمني”…ما يطرح سؤال مفتاحي ظللت أكرره كثيراً و أجيب عليه، و لا زلت: كيف نتغلب على معضلة القيادة؟

الخبر الجيد هو أنً الفرصة ستظل موجودة دائماً ما بقى النظام لسبب أنًه عدو نفسه الأوًل ، ممارساته وحدها كفيلة بهزيمته…الطريقة الأكثر فعاليًة في التغلب على العقبات في طريقنا هى الاستعداد المسبق لها و التحسب لكل طارئ….هذا سيكون موضوعنا القادم بمشيئة الله…

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