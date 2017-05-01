انفجار الصراع بين العسكرة والشمولية بكرة القدم

(حريات)

انفجرت صراعات مراكز قوى النظام فى اتحاد كرة القدم الى درجة الاشتباك بالايدى ، أمس الاحد.

ويقود المجموعة الاولى الفريق عبد الرحمن سر الختم مسنودا من المجموعة العسكرية فى نظام الانقاذ ، بينما يقود المجموعة الثانية معتصم جعفر – مسنودا من الاسلاميين المدنيين الذين يريدون الضغط على المجموعة العسكرية باستخدام النقابات والهيئات الجماهيرية لتحسين مواقعهم ضمن تراتبية السلطة .

وكانت المجموعة الاولى تفكرا اصلا فى ترشيح عبدالله حسن البشير – شقيق عمر البشير – لرئاسة الاتحاد الا انها تراجعت واستبدلته بعبد الرحمن سر الختم .

وأعلنت لجنة انتخابات الاتحاد عن انعقاد الجمعية العمومية أمس الاحد باكاديمية كرة القدم الساعة 11 صباحا . وحين تأكد معتصم جعفر من سقوطه فى الانتخابات استصدر قرارا من الاتحاد الدولى (الفيفا) بتأجيل الانتخابات الى 30 أكتوبر . واحتلت مجموعته مكان الانعقاد ومنعت اعضاء الجمعية العمومية من الدخول فتدخلت الشرطة وفرقت بين الطرفين ثم حول رئيس لجنة الانتخابات الجمعية العمومية الى استاد الخرطوم .

وفاز عبد الرحمن سر الختم برئاسة الاتحاد بحصوله على (48) صوتا من (49) بينما لم ينل معتصم جعفر ولا صوت واحد ، مما يشير الى ان نفوذ معتصم فى الرياضة يتغذى من اجهزة محاليل السلطة فلما نزعت وجد نفسه فى حالة سوء تغذية انتخابية مزمنة .

وأعلن معتصم جعفر عدم اعترافه بنتائج التصويت وهدد باللجوء الى الاتحاد الدولى (الفيفا) .

وللمفارقة فان معتصم جعفر – ممثل المؤتمر الوطنى الحزب الشمولى الذى يسعى الى السيطرة على كافة أوجه الحياة فى السودان – ، والذى ظل يصعد فى هياكل الرياضة على اكتاف أجهزة السلطة ، حين بدأت الرياح لاول مرة تهب لغير صالحه شرع فى الزعيق عن (ديمقراطية واهلية الرياضة) !

وسبق وكشفت تحقيقات دولية عن فساد ضخم لـ(جوزيف بلاتر) رئيس الاتحاد الدولى (الفيفا).

وسبق وانحاز معتصم جعفر لجوزيف بلاتر الأمر الذي اثار تساؤلات عديدة في الأوساط العربية التى دعمت الأميرعلي بن الحسين الأردني ضد بلاتر!! كما سبق وصوت معتصم جعفر لبلاتر عام 2011 ضد محمد بن همام القطرى!.

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