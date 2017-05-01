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    • تعزيز التعاون العسكري بين حكومتى السودان وقطر

    May 1, 2017  

    (وكالات – حريات)

    بحث وزير دفاع النظام السوداني عوض محمد أحمد ابنعوف ، مع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د. خالد بن محمد العطية ، تطوير وتعزيز التعاون العسكري بين الحكومتين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

    واستقبل أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع، الذي يزور الدوحة بدعوة من نظيره القطري في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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