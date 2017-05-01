ندوة الحزب الشيوعي بالقضارف

(تقرير: جعفر خضر)

في ندوة الحزب الشيوعي بالقضارف

آمال جبر الله : التحية لشباب القضارف الذين نشروا صور وعناوين عناصر الأمن

صالح محمود : الحرب في دارفور تستنزف موارد البلد وتهدد الأمن الإقليمي والدولي

مصطفى السيد : يجب تحرير المليون فدان المحتلة بواسطة أثيوبيا

آمال جبر الله : الاعتداء على المال العام بلغ 3 مليار بالقضارف

نظم الحزب الشيوعي بالقضارف ندوة يوم الاثنين الماضي (24/4/2017) بداره القضارف ، بعد أن رفض جهاز الأمن التصديق بإقامتها في مكان عام . هذا وقد انقطع التيار الكهربائي لفترة طويلة قبل الندوة وأكثر من مرة أثناءها ، والراجح أن يكون ذلك مقصودا بإيعاز من جهاز الأمن ، الشيء الذي أثر نوعا ما على حجم الحضور .

تحدث الباشمهندس مصطفى السيد الخليل ممثلا لتحالف قوى الإجماع بالقضارف الذي ابتدر كلامه بالهتاف (سودان جديد ويي) واستنكر الخليل الدعوة الحكومية إلى تقليل المساحات المزروعة بالذرة ، التي هي غذاء أهل السودان من قدم ، وطالب بعودة اتحاد المزارعين المحلول ولكن على أساس وظيفي وليس جهوي ، ، ودعا الخليل إلى تحرير المليون فدان المحتلة بواسطة أثيوبيا .

ومن ناحيته قال الأستاذ صالح محمود عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي قال أن نظام الإنقاذ تسبب في فصل الجنوب واندلاع الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق . وقال أن الحرب في دارفور أدت إلى حرق آلاف القرى وشردت الملايين وحولتهم إلى قوى غير منتجة وأدت إلى التدخل الأجنبي بصورة غير مسبوقة ، وقال أن الحرب في دارفور تستنزف موارد البلد وتهدد الأمن الإقليمي والدولي .

ومن ناحيتها حيت الدكتورة آمال جبر الله عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الشهيد علي فضل في ذكرى استشهاده وحيت الدكتور حسن كرار رئيس لجنة الأطباء المعتقل بتهمة تقويض النظام الصحي وسخرت من التهمة التي تفتقر للمنطق ولا تمت للقانون بصلة ، وأشادت آمال جبر الله بشباب القضارف الذين نشروا صور وعناوين كوادر جهاز أمن القضارف ودعت إلى فضح ممارسات جهاز الأمن . وقالت جبر الله أن الاعتداء على المال العام بالقضارف بلغ 3 مليار جنيه حسب تقرير المراجع العام الصادر في فبرابر 2017 ، وقالت أن الأزمة الاقتصادية بلغت شأوا بعيدا ، وأن النظام فرّط في السيادة الوطنية ، وباع أراضي الوطن . وشددت على أهمية دعم الحراك الجماهيري المتصاعد ضد النظام في لقاوة والجريف شرق وصواردة وغيرها ، وأكدت أن تراكم الحراك الجماهيري سيؤتي أكله . وأكدت أن الحزب الشيوعي ـ الذي خرج من مؤتمره الأخير أكثر توحدا ـ يدعو خطه السياسي لتكوين جبهة عريضة لإسقاط النظام .

وفي الفرص التي أتيحت للجمهور خرج الأستاذ سمير عطية /المؤتمر الشعبي عن محاور الندوة وأثار نقاط لا علاقة لها بموضوع النقاش . وتصدى له الأستاذ وجدي خليفة ـ حزب البعث لعربي الاشتراكي ـ قائلا أن وجود المؤتمر الشعبي في صفوف المعارضة كان خطأ جسيما تتحمل مسئوليته الأحزاب التي قبلت ذلك ، وقال أن الطلاب كان موقفهم مبدئيا إذ رفضوا رفضا بات وجود الشعبي بينهم ، وعن خروج الشعبي من التحالف قال الحمد لله الذي أخرج منا الأذى وعافانا . وتحدث الأستاذ عطا حسين ـ رئيس حزب الأمة القومي بالقضارف ـ عن نقاط الخلاف بين حزبه والحزب الشيوعي وعن نقاط الاتفاق . وكشف الكادح السر القاسم (الحزب الناصري) جذر فكر الأخوان المسلمين الذي ينهض على المقولة التي عبر عنها القرضاوي في أحد كتبه أن المال مال الله وأن الإخوان المسلمين هم المسؤولون عن هذا المال ، بمعنى أن الآخرين العلمانين يجب ألا يتملكوا المال ، وقال أن فساد النظام كله يرتكز على هذه النقطة الجوهرية في فكر الإخوان . هذا وأثناء سير الندوة وزعت مبادرة القضارف للخلاص العدد الثامن من إصدارتها الورقية “الخلاص” .

جدير بالذكر أن آخر ندوة سياسية لقوى المعارضة بالقضارف كانت قبل سنتين ، وهي ندوة حملة أرحل في مارس 2015 والتي جاء فيها متحدثون من الخرطوم من القوى السياسية المتوحدة وقتئذ . مما يشي أن العمل السياسي بالقضارف يعاني من البطأ الشديد والمركزية المفرطة . ولا تجد قضايا المنطقة الاهتمام اللازم من قوى القضارف مثل قضية بيع أراضي سيتيت للراجحي السعودي ، والمصنع الذي يستخدم السيانيد بقلع النحل والذي لا يعلم عنه أحد شيئا ، وغيرها من القضايا .

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