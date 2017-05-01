حملة (أسرق برحمة)

الفاتح جبرا

يسألني الكثير من القراء عن سبب كتابتي المتتالية (إلى حد ما) عن الفساد و(الهبر) و(اللغف) دون بقية المواضيع الأخرى التي تزدحم بها حياتنا مستشهدين باللياقة (من لايوق) التي مارستها وأمارسها بخصوص (ملايين الدولارات) التي دخلت إلى جيوب بعض رجالات المشروع الإسلامي فيما يعرف بفضيحة بيع (خط هيثرو) والتي لم يقدم الوالغون فيها حتى اللحظة إلى منصات القضاء (وأهو منتظرين) !

العبدلله يعتقد بأن المشكلة في (عندنا) ليست في الفساد الذي إستشرى في مجتمعنا حتى طال مرافق ومؤسسات لها قدسيتها (كديوان الزكاة) و (الحج والعمرة) و الأوقاف ، (ما فضل إلا الصلاة والصوم) ، فالفساد وإن كنا نربأ به أن يطال مثل هذه المرافق (الدينية) إلا أنه في الأول والأخير هو نتاج طبيعي للسلطة المطلقة التي لا يجنى منها إلا المفسدة المطلقة .

المشكلة يا سادتى ليست في الفساد (ذات نفسو) إنما (فى حجمو) ، في دولة مثل المملكة السعودية، من المنطقي أن نرى فساداً بمئات الملايين من الدولارات ، فهذه الدولة العربية الشقيقة يدخلها يومياً مليار دولار من إنتاج النفط (يعني الخير باسط) وكذلك في دولة مثل الكويت التي يبلغ “فائض” ميزانيتها (يعني البيفضل ليها بعد كووول حاجة) ال55 مليار دولار طبيعي إنو يكون هنالك بعشرات الملايين من الدولارات…

المشكلة إنو نحنا بلد فقير ولا زلنا نفتقر إلى أبسط البنيات التحتية الأساسية (يكفي فقط أنه لا يوجد لدينا صرف صحي في عاصمتنا) ، كما أنه لا توجد لدينا (بواخر) ولا (سكك حديدية) ولا (طائرات) وتعاني مدارسنا وجامعاتنا ومطاراتنا ومستشفياتنا البؤس ودونكم خبرتلك الطفلة (شهد صالح) التي توفيت مؤخراً بضواحي مدينة شندي (ولاية نهر النيل) أثر تعرضها للدغة عقرب فارقت أثرها الحياة لعدم وجود (مصل) بمستشفى شندي والمساشفيات المجاورة (دي بلد الفساد فيها يكون بملايين الدولارات هسي؟) !

ثم يطالعك في التلفاز مسؤول يشرح لنا حجم معاناة الإقتصادية التي تواجه البلاد منبهاً الشعب الفضل بضرورة التقشف وضبط النفقات في ظل “شح” الموارد طالباً من المواطنين (أكل الكسرة) ، ثم هي إلا أيام من تصريحه حتى (يتكشف) أن هذا المسؤول نفسه قد إشترى منزلاً بملايين الدولارات !!!

العبدلله وقبل إعلان (الحكومة الجديدة القديمة) يقترح أن نطلق حملة وطنية تحت شعار (اسرق برحمة) تكون موجهة للسادة المسؤولين الحاليين وأبناءهم اللاحقين وتهدف إلى إرسال رسالة تهدف إلى إقناع مسؤولينا المحترمين بضرورة أن يتناسب حجم الفساد (طردياً) مع حجم الميزانية (عشان البلد تعبانة وراجيها الكتير) ، يعني بس معقول في قضية ذي بتاعت (الأقطان) دي نفرين بس (يلغفو) ليهم (ملايين الدولارات) والطفلة شهد دي (7 سنوات) تموت عشان مافي (مصل)؟

الرحمة يا جماعة حلوووة ,, خلو الفساد يتناسب مع الميزانية .. والهبر (الكبار كبار ده) خلوهو لحدت ما الشركة الروسية تطلع لينا أطنان الدهب القال عليهو وزير المعادن !!

كسرة :

أخبار (الكيكة شنوووو)؟ …

كسرة ثابتة (قديمة):أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟85 واو – (ليها سبعة سنوات وشهر)؟

كسرة ثابتة (جديدة):

أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 44 واو (ليها ثلاث سنوات وثمانية شهور)

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