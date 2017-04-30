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اغتصاب وقتل الطفلة / فادنا آدم بصورة مروعة
اغتصبت عناصر من المليشيات الحكومية الطفلة / فادنا آدم محمد (13 عاماً)، وبعد اغتصابها سدد أحد المغتصبين طعنات للطفلة فى فتحة الفرج ، يوم الثلاثاء 25 أبريل ، بمنطقة كبكابية ، كما كشف ووثق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية فى بيان .
وأوضح التقرير الطبى عن الشهيدة / فادنا الذى ارفقه المركز مع بيانه (يوجد تهتك فى غشاء البكارة ، كما توجد جروح نتيجة استعمال آلة فى الفرج).
وأضاف مركز الخاتم ان البعثة المشتركة لحفظ السلام فى دارفور (يوناميد) اثبتت واقعة الاعتداء على فادنا فى تقريرها بتاريخ 26 أبريل ، وجاء التقرير متطابقا مع التقرير الطبى .
وأوضح المركز ان الشهيدة / فادنا كانت فى طريقها للاحتطاب مع اختها الصغيرة حين اعترضتهما عناصر المليشيات الحكومية .
وأضاف ان المليشيات الحكومية تستبيح دماء واعراض المجتمعات الاصلية فى دارفور بوتيرة يومية ، كما تمارس اغتصاب النساء والفتيات بصورة ممنهجة ، وأكد ان الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم مليشياتها التى سلحتها ومولتها وضمنت لها الحصانة من العقاب .
وناشد مركز الخاتم عدلان المنظمات السودانية والاقليمية والدولية بالضغط على الحكومة السودانية لايقاف تسليح وتمويل المليشيات ، ولضمان المساءلة عن هذه الجرائم ، ولتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا ، وتعويضهن عما لحق بهن من ضرر .
(نص البيان أدناه):
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