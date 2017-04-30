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    • اغتصاب وقتل الطفلة / فادنا آدم بصورة مروعة

    April 30, 2017  

    (حريات)

    اغتصبت عناصر من المليشيات الحكومية الطفلة / فادنا آدم محمد (13 عاماً)، وبعد اغتصابها سدد أحد المغتصبين طعنات للطفلة فى فتحة الفرج ، يوم الثلاثاء 25 أبريل ، بمنطقة كبكابية ، كما كشف ووثق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية فى بيان .

    وأوضح التقرير الطبى عن الشهيدة / فادنا الذى ارفقه المركز مع بيانه (يوجد تهتك فى غشاء البكارة ، كما توجد جروح نتيجة استعمال آلة فى الفرج).

    وأضاف مركز الخاتم ان البعثة المشتركة لحفظ السلام فى دارفور (يوناميد) اثبتت واقعة الاعتداء على فادنا فى تقريرها بتاريخ 26 أبريل ، وجاء التقرير متطابقا مع التقرير الطبى .

    وأوضح المركز ان الشهيدة /  فادنا كانت فى طريقها للاحتطاب مع اختها الصغيرة حين اعترضتهما عناصر المليشيات الحكومية .

    وأضاف ان المليشيات الحكومية تستبيح دماء واعراض المجتمعات الاصلية فى دارفور بوتيرة يومية ، كما تمارس اغتصاب النساء والفتيات بصورة ممنهجة ، وأكد ان الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم مليشياتها التى سلحتها ومولتها وضمنت لها الحصانة من العقاب .

    وناشد مركز الخاتم عدلان المنظمات السودانية والاقليمية والدولية بالضغط على الحكومة السودانية لايقاف تسليح وتمويل المليشيات ، ولضمان المساءلة عن هذه الجرائم ، ولتقديم الرعاية الصحية والنفسية للضحايا ، وتعويضهن عما لحق بهن من ضرر .

    (نص البيان أدناه):

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “اغتصاب وقتل الطفلة / فادنا آدم بصورة مروعة”

    1. Talal Maki في April 30th, 2017 2:29 pm

      لابد من نهايه لهذه الممارسات البربرية. امن المواطنون العزل مسؤلية الحكومه ولايمكن قبول أي عزر أو تبرير لممارسات أفراد أو تنظيمات تعمل تحت بصر و رجليه حكومه البلاد.

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