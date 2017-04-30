قتل وجرح (28) شخصاً فى صدامات قبلية جديدة

(حريات)

قتل (19) شخصا وجرح (19) آخرين فى صدامات بين مسلحين من قبيلتى السلامات والهبانية ، أمس السبت ، فى منطقة برام ، حوالى 90 كيلو من نيالا .

وأقر نائب والى جنوب دارفور فى اتصال مع (الشروق) بالواقعة . وقال ان الحادث من أفعال المتفلتين الذين قاموا بسرقة ابقار تتبع لقبيلة السلامات ، ولاحق أهالى محلية برام الجناة الذين نصبوا لهم كمينا قتل فيه (12) شخصاً وجرح (17) آخرين من السلامات.

واوردت (سودان تربيون) – الانجليزية – نقلا عن شهود عيان ان اعداد القتلى من القبيلتين بلغت (19) شخصاً فيما بلغت اعداد الجرحى (19) . وحمل مصدر رسمى للصحيفة سلطات محلية برام المسؤولية لانها عادة ما تتغاضى عن جرائم السرقة المتكررة التى تؤدى الى تجدد الصدامات الدموية بين القبيلتين .

وتتجدد الصدامات القبلية الدموية كل فترة على خلفية غياب التنمية – مما ادى لتفاقم النزاعات حول المياه والمرعى والمسارات ، ولتزايد نسبة البطالة وسط الشباب حتى صار (الكلاش بجيب الكاش !) – وكذلك بسبب التعبئة الحربية الحكومية لشباب القبائل ضمن سياسة (فرق تسد) التى قادت الى الانتشار العشوائى لحمل السلاح وانهيار حكم القانون .

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