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    • قتل وجرح (28) شخصاً فى صدامات قبلية جديدة

    April 30, 2017  

    (حريات)

    قتل (19) شخصا وجرح (19) آخرين فى صدامات بين مسلحين من قبيلتى السلامات والهبانية ، أمس السبت ، فى منطقة برام ، حوالى 90 كيلو من نيالا .

    وأقر نائب والى جنوب دارفور فى اتصال مع (الشروق) بالواقعة . وقال ان الحادث من أفعال المتفلتين الذين قاموا بسرقة ابقار تتبع لقبيلة السلامات ، ولاحق أهالى محلية برام الجناة الذين نصبوا لهم كمينا قتل فيه (12) شخصاً وجرح (17) آخرين من السلامات.

    واوردت (سودان تربيون) – الانجليزية – نقلا عن شهود عيان ان اعداد القتلى من القبيلتين بلغت (19) شخصاً فيما بلغت اعداد الجرحى (19) . وحمل مصدر رسمى للصحيفة سلطات محلية برام المسؤولية لانها عادة ما تتغاضى عن جرائم السرقة المتكررة التى تؤدى الى تجدد الصدامات الدموية بين القبيلتين .

    وتتجدد الصدامات القبلية الدموية كل فترة على خلفية غياب التنمية – مما ادى لتفاقم النزاعات حول المياه والمرعى والمسارات ، ولتزايد نسبة البطالة وسط الشباب حتى صار (الكلاش بجيب الكاش !) – وكذلك بسبب التعبئة الحربية الحكومية لشباب القبائل ضمن سياسة (فرق تسد) التى قادت الى الانتشار العشوائى لحمل السلاح وانهيار حكم القانون .

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    التعليقات

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    تعليق واحد على “قتل وجرح (28) شخصاً فى صدامات قبلية جديدة”

    1. القرشى على عبد اللطيف في April 30th, 2017 2:52 pm

      اللهم عليك بالرقاص وعصابته الفاسدة فعلا حكى لى احد اصدقائى من ابناء دارفور ان السلاح انتشر لدرجة وجوده بين ايدى النساء والاطفال وثقافة العنف الان هى السائدة ومكنت لها عصابة الرقاص ولانقول حكومة وشتان ما بين الحكومة والعصابة

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