البابا فرنسيس بالقاهرة : الإیمان الحقیقي یجعلنا أكثر محبةّ و رحمة وأكثر صدقاً وإنسانیة

(وكالات – حريات)

دعا البابا فرنسيس إلى المحبة ونشر ثقافة الحوار خلال قداس احتفالي ترأسه في القاهرة بحضور آلاف المسيحيين المصريين، أمس السبت في اليوم الثاني والأخير لزيارته إلى مصر.

وقال البابا إن الإيمان الحقيقي (یحملنا على حمایة حقوق الآخرین بنفس القوة والحماس اللذین ندافع بھما عن حقوقنا).

وأضاف (الإیمان الحقیقي ھو ذاك الإیمان الذي یجعلنا أكثر محبةّ وأكثر رحمة وأكثر صدقاً وأكثر إنسانیة).

وأضاف (ھذا ما یقودنا إلى أن نرى في القریب (منا) لا عدوا علینا أن نھزمه بل أخا علینا أن نحبه ونخدمه ونساعده. إن الإیمان الحقیقي ھو ذاك الذي یحثنا على أن ننشر ثقافة اللقاء والحوار والاحترام والإخوة).

وتابع (الله لا یرضى إلا عن إیمان یعبر عنه بالحیاة لأن التطرف الوحید الذي یجوز للمؤمنین إنما ھو تطرّف المحبةّ وأي تطرف آخر لا یأتي من الله ولا یرضیه).

وحضر القداس قرابة 15 ألف شخص ، أي قرابة نصف سعة استاد الدفاع الجوي الذي أقيم فيه القداس في ضاحية التجمع الخامس بشرق القاهرة.

ورفض البابا (80 عاما) استخدام سيارة ليموزين مصفحة وفضل بدلا من ذلك التنقل في سيارة فيات عادية نافذتها مفتوحة ليكون قريبا من الناس.

وطغت أجواء الفرح والحماسة على الحضور الذين اعتبروا زيارة البابا (تمسح حزن) المسيحيين المصريين بعد اعتداءين ضد كنيستين في التاسع من أبريل الجاري أوقعا 45 قتيلا.

وفور انتهاء القداس، غادر البابا فرنسيس الاستاد لتناول الغداء مع أساقفة مصريين. والتقى كهنة المستقبل الذين يدرسون في الكلية الاكليركية للأقباط الكاثوليك في جنوب القاهرة ، ودعاهم إلى أن يكونوا (قوة إيجابية). وقال في كلمة وجهها لهم (وسط الكثير من دوافع الإحباط (…) ووسط الكم الكبير من الأصوات السلبية كونوا قوة إيجابية). وتابع (كونوا نورا وملحا لهذا المجتمع، كونوا المحرك الذي يجر القطار إلى الأمام صوب الهدف مباشرة، كونوا باذري رجاء وبناة جسور وفاعلي حوار وتوافق).

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