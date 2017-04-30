الكاتب الصحفي صديق محيسي يشارك بكتابين من أحدث مؤلفاته في معرض أبوظبي للكتاب

(حريات)

يشارك الكاتب الصحفي / صديق محيسي بكتابين من احدث إصدارته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ، وهما “حروب الترابي “ـ وكتاب “الصحافة السودانية والأنظمة الشمولية” ـ قراءة في سيرة الاستبداد السياسي.

الكتاب الأول يتناول سيرة الدكتور حسن الترابي سياسياً ومفكراً، ثم دوره في بناء الحركة الإسلامية في السودان ، وكذلك تحالفه مع الإنقلاب العسكري عام 1989م والذي اطاح بالتجربة الديمقراطية في السودان.

كما أن الكتاب يضم قراءة مختلفة وحقائق مثيرة ورصد تحليلي شامل وهام لتلك الأحداث التي مرت على السودان.

أما الكتاب الثاني فيتناول عدة جوانب من تاريخ الصحافة السودانية في ظل ثلاثة أنظمة عسكرية ، النظام الأول ، بقيادة الفريق إبراهيم عبود ، والثاني في عهد المشير جعفر نميري والثالث في ظل “نظام الإنقاذ”.

وقد بذل المؤلف صديق محيسي في هذين الكتابين مجهوداً مقدراً لتسليطه الضوء على تلك الحقب التاريخية الهامة التي مرت على البلاد .

ويعد الكتابان إضافة نوعية ثرة للمكتبة العربية. وقد اشرفت على التوزيع دار مصورات السودانية للطباعة والنشر .

المؤلف في سطور :

يعتبر الشاعر والكاتب والصحفي صديق محيسي من أعمدة الصحافة المميزين في بلاده والوطن العربي ، وعمل لسنوات طويلة في صحافة السودانية منذ منتصف الستينيات وحتى نهاية السبعينيات من القرن الماضي ويعتبر من مؤسسي وكالة الأنباء السودانية مع الصحفي مصطفى أمين والأديب الراحل محمود محمد مدني.

وقد هاجر المؤلف بعدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وعمل بصحيفة الاتحاد والوحدة والفجر ، ثم غادر إلي الدوحة والتحق بصحيفة الشرق القطرية مديراً لتحريرها ، ثم شد الرحال إلى لندن وأسس مع الصحفي يحي العوض صحيفة الفجر ،وعاد بعدها مرة اخرى إلى الدوحة والتحق بقناة الجزيرة القطرية.

(محمد خوجلي /صحيفة الوحدة الإمارات).

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