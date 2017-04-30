السلطات التركية تفصل 3974 موظفا رسميا

(وكالات – حريات)

أقالت السلطات التركية السبت نحو 3974 موظفا رسميا، بينهم أكثر من ألف موظف في وزارة العدل وأكثر من ألف موظف في الجيش، في موجة إقالات جديدة على ما أعلن مرسوم طارئ نشر في الجريدة الرسمية.

وبين المقالين من سلاح الجو أكثر من 100 طيار، كما خسر حوالى 500 أستاذ في الجامعات الرسمية وظائفهم.

وقد سرد أسماء كل الموظفين المقالين.

وتزامن إعلان هذا القرار مع حجب السلطات السبت موقع المعلومات ويكيبيديا، على ما أعلنت مجموعة معنية برصد الرقابة على الانترنت.

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