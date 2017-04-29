فيديو يوثق وحشية القوات الحكومية السودانية فى حرب اليمن

(حريات)

تحصلت (حريات) على فيديو مسرب يوثق الطريقة غير الانسانية والمخالفة للقانون الدولى التى تتعامل بها القوات الحكومية السودانية مع الاسرى الجرحى فى حرب اليمن .(شاهد الفيديو المرفق).

وقد اعتادت القوات الحكومية السودانية على اعتبار الاسرى (اعباء ادارية)! ، حتى ان شعارها الرسمى (اكسح امسح قشو ما تجيبو حى)!!

وتنص اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (المادة (3)…. 2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم). (المادة (13) يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب).

(شاهد الفيديو):

(للمزيد أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=59052

https://www.youtube.com/watch?v=DEnDswFOBHc

https://www.youtube.com/watch?v=ltdpxnopVPE

http://www.hurriyatsudan.com/?p=219684

https://www.youtube.com/watch?v=_R-JS1AS7Fg

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