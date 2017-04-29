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    • الأمم المتحدة : (158,609) نازح جديد فى دارفور

    April 29, 2017  

    (حريات)

    كشف مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية بالسودان بان عدد النازحين الجدد فى دارفور 2016 بلغ (158,609) نازحا تم التحقق منهم وتسجيلهم .

    وتشير (حريات) الى ان الاعداد الكبيرة للنازحين العام الماضى – المحدثة والمنشورة من الامم المتحدة 20 أبريل الجارى – تؤكد عدم صحة الادعاءات عن استقرار الاوضاع فى دارفور .

    (مصدر التقرير أدناه):

    http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_New_Displacements_in_Darfur_A3_31_Dec_2016.pdf

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