طنين شركاء الإجرام..!

عثمان شبونة

* بجهة يعلن لنا حزب المؤتمر الشعبي دعمه لتنفيذ مخرجات ما يسمى زوراً الحوار الوطني؛ والتي يرجى منها تشكيل حكومة الوفاق الوطني.. الخ.. وهي لن تكون حكومة وفاق وطني ولا يحزنون؛ لكنها مشيئة القسر والإمعان في الكذب الذي اشتهر به المتأسلمين..! ومن جهة أخرى يولول المؤتمر الشعبي إزاء نسف الحوار بواسطة السلطة وخُدَّامها؛ وذلك بالتغول على مخرجاته التي أتفق عليها (الأراذل) ولا دخل للشعب السوداني بها..!

* طوال أبريل لم تهدأ حناجر هذا الحزب الضال المُضِل.. فبينما نجد الأمين العام للحزب علي الحاج يثمن مواقف الرئيس السوداني للدعوة للحوار ويقول إن البشير أبدى الجدية في كافة مراحل هذا الحوار، نجد القيادي بالحزب كمال عمر على العكس؛ يملأ الدنيا ضجيجاً كعادته منتقداً بشدة النهاية التي وصلت إليها مخرجات حوارهم المزعوم المُمل والمضحك أيضاً..!

* القيادي المذكور؛ المتبدل المواقف؛ يمثل نموذجاً صارخاً لمرحلة العبث السياسي واللا وزن التي نعيشها الآن؛ فبعد كل حماسه تجاه مسرحية الحوار الهزلي ها هو يخبر نفسه وليس أحد سواها؛ بأن مخرجات الحوار تم نسفها وتحوّلت إلى هباءاً منثوراً بواسطة نائب رئيس البرلمان والقيادية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بدرية سليمان..! كما جاء في تصريحاته الأخيرة.. بمعنى أن مخرجات الحوار التي عكف الشعبي في تجييرها لزمان؛ وكان يبني عليها طموحاته في التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات وغيرها؛ هذه المخرجات صارت عدماً على يد الطفيل الآخر (المؤتمر الوطني)..! وهذا كله لا يهم الشعب السوداني الذي يتفرج على الفريقين الأشترين الفاشلين (الوطني ــ الشعبي) وهما يلعبان بعيداً عن تطلعاته.. وأول التطعات تغيير القطيع الكارثي (إخوان مسيلمة) والعيش في وطن تعلو بأرضه وسمائه القومية والحرية ولا يُعلى عليهما.. وطن تُحترم فيه حقوق الإنسان ويسود العدل والنزاهة.. فقادة الفريقين دمروا قومية الوطن في المؤسسات.. رموا العدالة والشفافية في مزبلة وجودهم.. أحالوا حياة السودانيين إلى (غربة) ممتدة وفوضى جارفة بالجرائم الكبرى زائد الفساد المالي والسياسي غير المسبوق..! فهل يعتقد طناجير الشعبي بأن أصواتهم المنتقدة أو المتفقة مع الحزب الحاكم (شريكهم الإجرامي) هل يعتقدون أنها تزيد عن طنين بعوضة في أذن الشعب الحر؟! ومع كل هذا البُغض العارم من الأمة لجماعة الكذب والجور (الوطني ــ الشعبي) مازلوا يصرون بتمثيل شعب لم ينتخب منهم أحداً.. جماعة قبيحة بأفعالها ثم أقوالها الأكثر حظاً من النشر واللف والدوران؛ تشغل الساحة السياسية الفارغة للأسف؛ وهي ــ أي الجماعة ــ لا تحمل ذرة من مبدأ أو مصداقية؛ يتخيلون التضليل من حسن الصنيع فيسرفون فيه.. أليس عار علينا أن نطيل التحديق في خرابهم للسودان ونحن صامتون وأيدينا خلف ظهورنا؟!

خروج:

* الوطني والشعبي.. حزبان يتسيدان في الساحة المنكوبة؛ وليس لديهما ما يقدمانه للناس غير الفساد الشامل؛ الإرهاب؛ تلطيخ اسم السودان وتقزيمه؛ ثم الإزعاج السياسي كأخف الأضرار..! هما الحزبان المسؤولان من كافة أشكال التردي السوداني.. والقول بأنهما حزبان غير دقيق؛ بل ننطق اسميهما اضطراراً؛ لأنهما واقعياً يمثلان (حيّة واحدة) برأسين.. أو.. بعدَّة رؤوس..!

أعوذ بالله

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