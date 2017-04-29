ايهما انشط في السودان:(CIA) الامريكية.(موساد) اسرائيل.(الاستخبارات المصرية).المخابرات الاثيوبية؟!!

بكري الصائغ

١-

***- ما ان طالعت ذلك الخبر الغريب والمثير، والملفت بشدة للانظار، والذي نشر في اغلب الصحف المحلية بتاريخ يوم السبت ٨ ابريل الحالي ٢٠١٧، ومفاده:

(ان تقارير رسمية قد كشفت عن اتفاق بين السودان والولايات المتحدة على استضافة الخرطوم محطة لوكالة الاستخبارات الأميركية “CIA” ضمن شراكة لمكافحة الإرهاب، وينتظر أن تزور نائبة مدير الوكالة جينا هاسبل الخرطوم في مايو المقبل لاتمام الشراكة. وبحسب تقرير لـ “أفريكا انتلجنس” بعنوان “تصعيد التعاون الاستخباراتي بين السودان والولايات المتحدة”، فإن هذه الاتفاقات تمت أثناء زيارة مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا برفقة جنرال آخر لم يذكر اسمه لواشنطن الأسبوع الماضي بدعوة من مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية مايك بومبيو )

***- ما ان طالعت ذلك الخبر حتي وجدت نفسي انتفض في غضب، ورددت:( يعني نحنا في السودان ناقصين مخابرات من كل شكل ولون وجنس ودين، عشان حكومة الخرطوم تكمل الناقص وتجيب مخابرات ترامب؟!!).

٢-

***- اغلب احاديث وكلام الناس الاخبار هذه الايام في السودان عن انشطة المخابرات (السودانية والمصرية واخيرآ الامريكية)، الصحف المحلية نشرت الكثير عن الجدل المناقشات الطويلة التي جرت حول التعديلات الدستورية في المجلس الوطني، الذي انتهي لصالح الامن القومي، وانه سيبقي معلقآ فوق رقاب الملايين شئنا ام ابينا!!

٣-

***- ما كدنا ننتهي من اخبار اتهامات بعض السودانيين للصحافة والاعلام والامن المصري وانها وراء تعكير اجواء الوفاق بين البلدين، (التي هي اتهامات تزداد كل يوم حدة)!!..حتي جاء الخبر (القنبلة) عن التعاون السوداني – الامريكي في مجال الامن، وكيف ان وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ستكون من اولي مهماتها مراقبة الجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”القاعدة”!!..وفيما تجار “البشر” والتهريب!!

٤-

***- ولما كان هناك المثل المعروف (اطرق الحديد ساخنآ)، رايت ان اطرق (الموضوع الساخن) عن اجهزة المخابرات الاجنبية في السودان، واي مخابرات هي اكثر شهرة ونشاط؟!!

٥-

اولآ:

وكالة المخابرات المركزية الأميركية “CIA”

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(أ)-

دخلت وكالة المخابرات المركزية الأميركية “CIA” السودان بقوة في عهد الرئيس الفريق ابراهيم عبود عام ١٩٥٨، وعرضت عليه قبول “المعونة الامريكية” والدخول في حلف بغداد، ماهو حلف بغداد:

(هو أحد الأحلاف التي شهدتها حقبة الحرب الباردة، حيث تم إنشاؤه عام ١٩٥٥ للوقوف بوجه المد الشيوعي في الشرق الأوسط، وكان يتكون إلى جانب المملكة المتحدة من العراق وتركيا وإيران وباكستان. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة فكرة إنشاء هذا الحلف حيث وعدت بتقديم العون الاقتصادي والعسكري للأعضاء، ولكنها لم تشارك فيه بشكل مباشر وإنما وكلت بريطانيا بالقيام به. انضم العراق لهذا الحلف بعد القمة العربية التي جرى الاتفاق بموجبه على معاهدة الضمان الاجتماعي).

(ب)-

***- سعت امريكا بقوة ضم السودان في ذلك الوقت في اعوام الخمسينات بهدف ضرب (الحركة الناصرية) في مصر، التي كانت حركة ثورية، اتخذت في الاتساع داخل البلاد العربية، وجدت قبول واسع وسط المثقيين العرب، السودان رحب بقبول “المعونة الامريكية” ولكنه تحفظ علي الاشتراك في الحلف العسكري ، الا ان السودان رغم تمنعه تعاون بشدة سرآ وجهرآ مع الامن الامريكي، وكانت الطائرات الحربية البريطانية تقلع من الخرطوم لضرب اليمن.

(ج)-

***- زار الفريق ابراهيم عبود امريكا، واستقبل هناك بحفاوة رسمية كبيرة، وتوطدت بعدها العلاقات الامنية بين البلدين.

(د)-

***- في زمن الرئيس جعفر النميري وصلت العلاقات الامنية مع واشنطن الي اقصي غاياتها، خصوصآ بعد فشل انقلاب الرائد هاشم العطا، انقلب النميري بعدها علي الشيوعيين واقترب من المعسكر الغربي بنصيحة من الرئيس انور السادات، الذي كان قد طرد الخبراء الروس العسكريين واستبدلهم بغربين.

(هـ)-

***- خطة ترحيل (الفلاشا الاثيوبيين) من السودان شاركت فيها المخابرات الامريكية بدور كبير، وكانت هي حلقة الوصل مابين تل ابيب والخرطوم.

(و)

***- رغم ان المؤتمر الوطني عادي امريكا طوال سنوات التسعينات والثمانينات، الا ان الوجود الامريكي كان ملموسآ بشدة رغم انف السلطة السودانية بسبب وجود قوات “الحرس الثوري الايراني” ومنظمة “حماس” وتنظيم “القاعدة” والافغان العرب، وجماعة شيخ عمر عبدالرحمن المصري وايمن الظواهري.

(ز)-

***- بعد احداث سبتمبر ٢٠٠١ في امريكا، هدد جورج دبليو بوش كل رؤساء دول العالم بلا استثناء، واكد: (ان من لا يتعاون مع امريكا في القضاء علي بؤر الارهاب العالمي ، فهي دولة ضد امريكا)!!

***- بمجرد نزول خبر التهديد، كان حزب البشير اول من سارع بالتاييد الكامل لامريكا خوفآ من جورج بوش (المجنون) الذي قد يقصف السودان كما قصفه من قبل كلينتون عام ١٩٩٨، قام جهاز الامن السوداني بترحيل اعضاء منظمة “حماس” ورحل الغنوشي وعمر عبدالرحمن من السودان، وتم فتح كل ابواب البلاد علي مصراعيها لدخول “المارينز” ورجال ال”CIA” ، الذين وصلوا بالفعل بالمئات علي متن طائرة “هركليز”، هذه الطائرة وجدت صعوبة في النزول بمطار الخرطوم لكبر حجمها.

(ح)-

***- سمحت الحكومة السودانية لل”مارينز” ورجال ال”CIA” بتفتيش كامل لاي مرفق يرغبون البحث فيه، قلبوا في دفاتر بنك السودان المركزي بحثآ عن حركة المال الداخل والخارج، قلبوا في اوراق بنك (البركة) الذي كان اسامة بن لادن عميل فيه، دخلوا الي (بيوت الاشباح) واطلقوا سراح من كانوا فيه.

(ي)-

***- في عام ٢٠٠٨ وبعد رحيل جورج بوش، استاسد البشير وشتم امريكا وانها تحت حذاءه!!، ولكن سرعان ماجاء الرد الامريكي وتم بناء اكبر سفارة امريكية في القارة الافريقية في قلب الخرطوم، التي بها الان جيش من “المارينز” وفطاحلة رجال وكالة المخابرات المركزية الأميركية “CIA”.

(ك)-

***- سافر مدير محمد عطا مدير جهاز الامن الي واشنطن لتوقيع اتفاق التعاون مابين البلدين في مجالات الامن والتجسس والرقابة، وهي اتفاقية تعني نهاية شعار: (امريكا دنا عذابها…ودنا عذاب ٣٤ مليون سوداني)!!

ثانيــا:

جهاز الموساد الاسرائيلي:

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(أ)-

هي وكالة استخبارات إسرائيلية، تأسست في ١٣ ديسمبر١٩٤٩م. يكلف جهاز الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة من قبل دولة إسرائيل بجمع المعلومات، وبالدراسة الاستخباراتية، وبتنفيذ العمليات السرية خارج حدود إسرائيل.

(ب)-

***- لم يكن نشاط “الموساد” في السودان معروفآ حتي يوم ١٧ نوفمبر عام ١٩٥٩، واصبح معروفآ عندما اشترطت المخابرات المصرية علي الحكومة السودانية، انه لكي يلبي جمال عبدالناصر زيارة السودان للمشاركة في احتفالات السودان بالعيد الاول “لثورة ١٧ نوفمبر”، يجب ابعاد التاجر اليهودي موريس جولدنبيرج صاحب محل بيع نظارات من السودان، علي اعتبار انه من المخابرات الاسرائيلية، ووجوده خطر علي الرئيس ناصر في الخرطوم !! استغربت الحكومة في الخرطوم من الطلب المصري كثيرآ، وابدت استياءها الشديد، خصوصآ وان الجالية اليهودية في السودان كانت من الجاليات التي تمتعت بالسمعة والصيت الحسن، عندها بدأ السودان يعيد ترتيب اوراقه في معاملاته مع الاجانب.

(ج)-

***- ضربت الطائرات الاسرائيلية السودان ثلاثة مرات ضربات موجعة، كانت اخرها مصنع “اليرموك”، الذي كان موجودآ في قلب الخرطوم، عندها ارتفعت الاصوات السودانية تسأل، هل حقآ القوات المسلحة (مخترقة) من قبل “الموساد” الاسرائيلي؟!!…هل تعني هذه الضربات ان هناك من يمد اسرائيل بمعلومات من داخل السودان؟!!… الا كيف دخلت الطائرات الحربية الاسرائيلية وخرجت بسهولة؟!!

(د)-

***- ومما زاد الطين بلة، قصة ترحيل “الفلاشا” الاثيوبيين الي اسرائيل من داخل السودان وبواسطة شخصيات سودانية رفيعة المستوي!!

ثــالثآ:

المخابرات العامة المصرية

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(أ)-

المخابرات العامة المصرية أو جهاز المخابرات العامة هو جهاز الاستخبارات المصري. يتكون شعاره من (عين حورس) الشهيرة في الأعلى، وأسفلها مباشرة نسر قوي ينقض على أفعى سامة لينتزعها من الأرض، ويرمز الشعار لقوة الجهاز وصرامته في مواجهة الأخطار والشرور التي تواجه الأمن القومي للبلاد.

(ب)-

***- المخابرات العامة المصرية له باع طويل في السودان، حيث كان هو الجهاز الامني الذي درب وعلم الكثيرين من الضباط والجنود في زمن الرئيس النميري في سنوات السبعينات.

(ج)-

***- هناك من يؤكد الان، ان هدف رجال المخابرات المصرية في السودان مراقبة بقايا قيادات الاخوان المسلمين الذين فروا من مصر بعد سقوط نظام ولجأوا الي قطر ومنها الي السودان ووجدوا الدعم والعون من المؤتمر الوطني.

(د)-

***- لا احد يعرف شكل التعاون بين جهاز المخابرات السودانية والمصرية في ظل التوترات التي وقعت بين البلدين بعد خلع الرئيس مرسي الذي مازال يعتبر الشخص المحبوب عند اعضاء الحزب الحاكم، هناك من قال، ان المخابرات السودانية سكتت عن نشاط المخابرات المصرية في السودان حتي لا يقع ضرر علي رجال المخابرات السودانية في مصر، الذين يراقبون نشاط المعارضة السودانية.

رابـــعآ:

المخابرات الاثيـــوبية:

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(أ)-

المخابرات الاثيـــوبية: هي من اقدم المخابرات الافريقية التي لها نشاط واسع في السودان منذ زمن الامبراطور هيلاسلاسي حتي اليوم، اشتهرت بقسوتها في معاملة المعارضين لحكم هيلاسلاسي الذين لجأول للسودان، وطاردتهم داخل مدن كسلا والقضارف وبورتسودان والخرطوم، اغتالت اعداد كبيرة داخل السودان ، حتي اليوم يتركز نشاطها الاساسي في رقابة واعتقالات المعارضين الاثيوبيين في السودان.

(ب)-

***- تتعاون حكومة السودان مع المخابرات الاثيـــوبية بشكل واسع، وتسهل اعمال رجال المخابرات، بل وصل شكل التعاون الي ان الحكومة في الخرطوم اصدرت توجيهاتها باعتقال المعارضين الاثيوبيين وتسلميهم لجهاز المخابرات الاثيوبية!!

خامسـآ:

المخابرات التشادية:

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(أ)-

المخابرات التشادية: اصلآ لا يهمها في السودان الا القيام باعتقال المعارضين التشاديين لحكم ادريس دبي، رجال المخابرات ينشطون في ولايات غرب السودان حيث مركز ثقل المعارضة التشادية.

(ب)-

***- تستعين المخابرات التشادية داخل دارفور بجنود فرنسيين – حسب افادات اعضاء في المعارضة-.

سـادسآ:

المخابرات الارتـرية:

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(أ)-

***-قامت الحكومة الأرتيرية برئاسة اسياس أفورقي باستقدام خبراء عسكريين إسرائيليين بهدف تدريب الضباط والجنود الأرتيريين، وقد خرجت القاعدة التي يتم بها التدريب الدفعة الأولى من المتدربين، يذكر أن إسرائيل تتخذ من ارتيريا مسرحاً لتواجدها الاستخباراتي والعسكري. أفادت أنباء وردت من إرتريا أن حكومة أسياس أفورقي قد استقدمت خبراء عسكريين إسرائيليين لتدريب عدد من الجنود والضباط في قاعدة عالا الواقعة في

(سمهر).

(ب)-

***- كل هموم حكومة اسياس أفورقي، الا تنشط اي حركة معارضة ارترية داخل الاراضي السودانية، لذلك وجهت المخابرات الارترية كل نشاطاتها تعقب المعارضين داخل السودان، وهي تشبه قصة المخابرات المصرية والاثيوبية والتشادية.

سـابعآ:

المخابـرات الصينية:

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(أ)-

واحدة من اقوي المخابرات الاجنبية التي تعمل في السودان بسرية مبالغ فيها، الضباط والجنود فيها تجدهم في كل السودان في كل مكان وباشكال وازياء مختلفة، فهم : تجار سلع صينية ويشترون الحمير، ويبيعون “القنقليز” ، هم فنانين، مهندسين استخراج نفط، اطباء!!

(ب)-

***- المخابـرات الصينية تراقب مراقبة القط للفار كل ا نشطة الشركات الاجنبية – خاصة الغربية والامريكية- التي تشكل منافسة للسلع الصينية.

ثامنـآ واخيرآ:

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(أ)-

اما الكلام عن المخابرات السودانية فاقول، لقد ارتكب جهاز الامن خطأ كبير عندما عادي الجميع في السودان، وقام باعتداءات غير مبررة بحجة التخويف والارهاب، ورفض التراجع عن سياساته القمعية.

(ب)-

***- بالله ماذا يمنع لو طبق الجهاز ماهو موجود الان في الدول الاوروبية من عدالة واحترام ادمية المواطن؟!!

(ج)-

***-لقد اصبح كل فرد في هذه المجتمعات الاوروبية، يعتبر نفسه عضو “فخري” في جهاز امن بلده بعد مالمس الاحترام من ضباط وقادة الانظمة الامنية، واحترامهم للدستور والقوانين، لقد اصبح كل مواطن صغيرآ كان ام كبير يساعد السلطات الامنية في استتاب الامن والطمأنينة، يبلغ عن كل ما هو مشين ومضر لبلده وللمواطنين والاجانب، بل ويفتخر كل مواطن بهذا العمل.

(د)-

***- لو كان هذا الحال الاوروبي الرائع مطبق وموجود في السودان، لاصبحنا كلنا خير عون لجهاز المخابرات، ولتفوقنا جميعآ شعب وحكومة واحزاب ومنظمات في ارساء اروع نظام انساني في المنطقة، ولاصبحنا مضرب المثل في كل مكان.

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