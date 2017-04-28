منظمة الصحة: مخاطر الإصابة بالملاريا في البلاد تصل إلى 100%

(حريات)

ذكر تقرير الملاريا لعام 2016 الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية ، بان مخاطر الإصابة بالمرض في السودان وصلت إلى نسبة 100% .

وكشف التقرير الذي أصدرته المنظمة أمس الأول ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا ، والذي يوافق 25 أبريل من كل عام ، انه وبرغم إنحسار المرض وإنخفاض عدد المصابين به على مستوى العالم بنسبة 21% وانخفاض الوفيات بنسبة 29% ، إلا ان السكان في كل من : باكستان ، السودان ، جنوب السودان والصومال معرضون إلى مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة 100%.

وأكد التقرير ان العام 2015 شهد إصابة 212 مليون شخص حول العالم ، أغلبهم من بلدان إقليم شرق المتوسط .

واعترفت وزارة الصحة الإتحادية في الخرطوم بإنتشار الملاريا مشيرة إلى إصابة أكثر من مليون و200 ألف بالمرض.

وقال عصام محمد عبدالله ، وكيل وزارة الصحة ، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا ، ان نسبة الإصابة بالملاريا بلغت (7.8)% من جملة الأمراض المترددة على المؤسسات الصحية.

وتُعرّف منظمة الصحة العالمية المرض بانه مرض طفيلي معدي ينتقل إلى الجسم عن طريق البعوض يعمل على تدمير كريات الدم الحمراء ، وينتشر في المناطق التي لا تهتم بصحة البيئة ولا يوجد فيها تصريف صحي لمياه الأمطار والمجاري.

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