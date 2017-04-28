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    • أكياس دم فاسد تثير الرعب في مروي

    April 28, 2017  

     (الجريدة)

    عثر عمال منجم جير بمنطقة مروي شرق بالولاية الشمالية على كميات كبيرة من أكياس الدم الفاسد ومجموعة من الدربات والجوينتات والحقن المستعملة داخل المنجم وعاشت المنطقة حالة من الرعب والخوف إثر شائعات بأن الدم تم حقنه داخل المنجم من دولة مجاورة

    وأبلغ عضو لجنة الشباب بالمنطقة محمد عبد الله العبيد (الجريدة) أمس أن الشرطة حاصرت الموقع بحضور لجنة من إدارة الصحة بالمحلية وأخذت عينات من الدم لفحصها في المعمل المركزي الجنائي بالخرطوم ودونت بلاغات ضد مجهول بقسم الشرطة بكريمة.

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