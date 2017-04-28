استطلاع: ماكرون سيفوز برئاسة فرنسا بنسبة 61 %

(رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أن مرشح الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون سيفوز على منافسته اليمينية مارين لوبان في الجولة الثانية المقررة في السابع من مايو أيار بنسبة 61 % مقابل 39 % .

والاستطلاع الذي أجرته هاريس انترأكتف لصالح محطة (إل.سي.بي) التلفزيونية هو الثاني الذي يعلن عنه يوم الخميس ويظهر تفوق ماكرون على زعيمة اليمين المتطرف بنسبة تتجاوز 60 في المئة.

وفي الاستطلاع السابق لمؤسسة أوبنيونواي أظهرت الأرقام تراجع نسبة التأييد لماكرون إلى 59 في المئة بعد البداية المهتزة له في الجولة الثانية.

وقالت هاريس إن ماكرون تراجع ست نقاط مئوية مقارنة باستطلاع في 20 ابريل نيسان بينما زاد التأييد لمنافسته لوبان.

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