مسرحية جهاز الأمن .. كلاكيت !!

زهير السراج

* لم أكن أعلم الغيب أو أُخمِّن، عندما توقعت أن يُسقِط المجلس الوطنى التعديلات الدستورية الخاصة بجهاز الأمن، لتبقى سلطاته واختصاصاته كما هى عليها، وها هو المجلس الوطنى يسقط التعديلات، ويبقى على سلطات جهاز الأمن، بل يدعمها ويقويها بالمادة (17 ) التى تسمح له باتهاك خصوصية الأشخاص ومراقبتهم بقرار من (السلطة الأمنية)، بعد أن كان القرار بيد السلطة القضائية من قبل، وتنص المادة على: (لا يجوز انتهاك خصوصية أى شخص فى مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين، أو تراسلاً معهم بما يوصل الصوت أو المكتوب الخاص، إلا إذا كان وفقاً لقرار قضائى، أو قرار من النيابة العامة، او من سلطة أمنية فيما يمس الأمن القومى) .. وبما أن تعريف الأمن القومى فضفاض جدا، خاصة لدى أجهزة النظام التى تضع التعريفات بمزاجها، فيمكنكم أن تتعرفوا على حجم الانتهاكات التى سيتعرض لها أهل السودان فى الفترة القادمة !!

* قلت فى مقال بتاريخ 16 فبراير الماضى، أننى أشك فى أن المجلس الوطنى سيجيز التعديلات الدستورية الخاصة بجهاز الأمن، لتحويله الى جهاز مخابرات، وسيبُقى الوضع الراهن قائما على ما هو عليه، مع كل السلطات الواسعة التى يتمتع بها الجهاز: استخباراتية وعسكرية وتنفيذية ..إلخ، وستكون هذه هى المرة الأولى منذ ظهور المجلس الى الوجود، التى يُسقط فيها مشروعا للحكومة، ولكن طبعا بالاتفاق معها، وليس ممارسةً لسلطاته، فهو أضعف من أن (يدوس لها على طرف)، دعك من أن يرفض أوامرها ويسقط مشروعاتها!!

* المسرحية مكشوفة، فالحكومة أودعت التعديلات تحت ضغط أحزاب الحوار الوطنى، خاصة حزب المؤتمر الشعبى، الذى أصر على إيداع التعديلات فى المجلس الوطنى، وإلا انسحب من الحوار وامتنع عن المشاركة فى الحكومة المرتقبة، فاضطرت الحكومة الى إيداع التعديلات مع مخطط باسقاطها أو تعديلها بواسطة البرلمان، فتكون بذلك قد ضربت أكثر من عصفور بحجر واحد:

* العصفور الأول، هو الايفاء بالتزامها بالاتفاق مع أحزاب الحوار بايداع التعديلات، وتكون بهذا قد خرجت من اللوم، ونجحت فى استدراج المؤتمر الشعبى للمشاركة فى الحكومة!!

* العصفور الثانى، هو الإبقاء على وضع جهاز الامن على ما هو عليه، قابضا على كل السلطات بيده، وعلى رأسها سلطة الاعتقال، ومصادرة الصحف، وكبت الحريات…إلخ!!

* العصفور الثالث، هو إعطاء مصداقية كاذبة لها ولبرلمانها الوهمى، عبر اسقاط البرلمان للتعديلات التى اودعتها، والترويج لذلك، من اجل ممارسة الخداع بوجود ديمقراطية فى البلاد، وهى مسرحية يمكن أن (تخيل) على البلهاء والسذج فقط!!

* السيناريو المتوقع والذى بدأت ملامحه فى الظهور، هو أن يطلق بعض أعضاء المجلس الوطنى، خاصة رؤساء اللجان تصريحات اعلامية يعارضون فيها تحويل جهاز الامن الى جهاز استخبارات، باعتبار أن الظروف التى تمر بها البلاد (من حروبات أهليه، إلخ)، تحتم بقاء الوضع الحالى لجهاز الأمن على ما هو عليه حتى لا ينفرط الأمن، ولقد قرأنا وسمعنا مثل هذه التصريحات من (عبدالله مسار) و (محمد الحسن الأمين) ونفر آخر من أعضاء المجلس، ومن المتوقع ان يكون هذا هو رأى معظم اعضاء المجلس إن لم يكن جميعهم، ثم تتطاول المناقشات الى أن تنتهى أخيرا إما بتأجيل إجازة التعديلات لمزيد من الدراسة والتنقيح والتعديل، أو إجراء تعديلات من داخل البرلمان عليها بحيث يبقى وضع الجهاز كما هو عليه، أو إسقاطها، وبالتالى يكون حزب المؤتمر الوطنى وحكومته قد حققا رغبتهما فى الإبقاء على سلطات جهاز الأمن، بالاضافة الى إصطياد العصافير التى ذكرناها سابقا ..!!

* اللعبة مكشوفة، والمسرحية واضحة وضوح الشمس، والسيناريو المرسوم لإرجاء أو إسقاط التعديلات بدأ فى الظهور، وإن غدا لناظره قريب”، انتهى المقال.

* وكما أسلفت، فلقد أبقى المجلس الوطنى على سلطات جهاز الأمن كما هى، بل زاد عليها، والسؤال الذى يفرض نفسه الان : “ماذا سيصنع حزب المؤتمر الشعبى الذى راهن وزايد على اتفاقه مع رئيس الجمهورية بإجازة التعديلات، وها هو الأتفاق قد تمخض فولد جهاز أمن يمد لسانه ساخرا من الشعبى بل من كل الشعب، بعد أن صار أقوى سلطة وأكثر جبروتا؟!

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